Em resposta ao atentado a Miguel Uribe, Colômbia tem protestos neste domingo, 15

Cidadãos de ao menos 23 cidades da Colômbia saíram às ruas neste domingo, 15, em uma mobilização pacífica batizada de “marcha do silêncio". O ato foi convocado após o atentado sofrido pelo senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay, do partido Centro Democrático, no último dia 7.

A manifestação tem como objetivo principal o repúdio à violência política e a defesa da democracia. “Marcharemos em silêncio porque a Colômbia merece paz, não violência”, afirmou a senadora Paloma Valencia, à agência de notícias EFE, em referência ao mote da caminhada. A convocação foi apartidária — e tanto oposicionistas quanto aliados do governo e organizações civis participam do protesto vestidos de branco.

Entre os participantes confirmados estão os ex-presidenciáveis Sergio Fajardo e , o ex-vice-presidente Francisco Santos, além de ex-ministros, ex-prefeitos e congressistas como Claudia López e Cathy Juvinao. Empresários da ANDI, principal associação empresarial do país, também devem aderir ao ato, que remete à histórica Marcha do Silêncio liderada por Jorge Eliécer Gaitán em 1948.

Contexto político e clima de tensão

A manifestação ocorre em meio a um clima de forte polarização política no país. Isso se intensificou após o presidente Gustavo Petro decretar, em junho, uma consulta popular sobre sua reforma trabalhista — rejeitada pelo Senado — levantando dúvidas sobre sua constitucionalidade.

Além do atentado contra Uribe Turbay, a Colômbia viveu uma semana marcada por episódios de violência. O país registrou oito mortos e mais de 80 feridos em atentados em Cali e no departamento de Cauca, no sudoeste. Esses episódios ampliaram o temor de uma nova escalada do terrorismo político.

“O uso da violência como ferramenta política precisa acabar”, declarou o deputado Daniel Carvalho, segundo a EFE. “Marcho pela democracia, pela Constituição de 1991 e pela separação de poderes”, acrescentou.

Segurança reforçada e estado de saúde do senador

Para garantir a integridade dos participantes, o Ministério do Interior instalou um Puesto de Mando Unificado para monitoramento em tempo real. A Prefeitura de Bogotá também prometeu segurança ao longo do trajeto, que termina na Plaza de Bolívar, centro simbólico do poder público colombiano.

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, segue internado em estado crítico na Fundação Santa Fé de Bogotá, após levar dois tiros na cabeça e um na perna esquerda. O ataque foi realizado por um adolescente armado, em um atentado classificado como político.

Segundo o último boletim médico, divulgado na sexta-feira, 14, o senador apresenta leve redução na pressão intracraniana, mas seu estado ainda é grave.

Suspeitos detidos: adolescente seria autor dos disparos

Uma mulher foi presa neste sábado, 14, no departamento de Caquetá, região sul da Amazônia colombiana, sob suspeita de envolvimento no atentado contra o senador Miguel Uribe Turbay. Segundo a agência AFP, a mulher será transferida para Bogotá para responder às investigações.

Além dela, outros dois suspeitos já estão sob custódia do Ministério Público: um adolescente de 15 anos, apontado como o autor dos disparos, e um cúmplice responsável pela logística do crime. Ambos foram acusados de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A identidade dos detidos não foi divulgada pelas autoridades.