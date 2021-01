Em mensagens de Ano Novo, Biden olha para o futuro e Trump mira o passado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o futuro ocupante da Casa Branca, presidente eleito Joe Biden, enviaram recados de Ano Novo à população norte-americana nesta quinta-feira, 31. O tom das mensagens, entretanto, foi bem diferente entre os dois. Enquanto Trump mencionou vitórias do governo, Biden focou nas perspectivas a partir de 2021.

Em vídeo postado no Twitter, Trump afirmou ter conseguido “vitórias históricas” ao longo do ano, com destaque para o rápido desenvolvimento da vacina contra a covid-19. “Precisamos ser lembrados pelo que foi feito”, disse. O atual presidente dos EUA está em Washington, para onde voltou após uma passagem pelo seu resort na Florida.

Trump fez questão de dizer que os EUA produziram a vacina em tempo recorde e que ele estava certo de que isso seria possível ainda em 2020, mesmo que todos duvidassem. “Nos disseram que seria impossível, mas fizemos”, comemorou. “Para derrotar o vírus chinês, lançamos a maior mobilização desde a II Guerra Mundial”, afirmou.

Já Biden homenageou profissionais da saúde e encorajou a população a tomar a vacina, ao aparecer com a esposa, Jill Biden, em um programa de televisão. “Estou absolutamente, positivamente confiante que vamos voltar, e vamos voltar mais fortes do que antes”, disse. Biden assume a Presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

O presidente eleito reforçou o compromisso com os 100 primeiros dias de governo em relação ao coronavírus, à economia e à crise climática. Ele também fez um apelo para que as vacinas sejam distribuídas de forma rápida.