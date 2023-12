Em mensagem de Natal, rei Charles III reflete sobre coroação e pede paz no mundo

O discurso de Natal do rei Charles III nesta segunda-feira, 25, mencionou a saúde do planeta e as guerras que estão ocorrendo em diferentes partes do mundo. Em um vídeo pré-gravado, filmado com ele ao lado de uma árvore de Natal no Palácio de Buckingham, o monarca falou do propósito de vida de Jesus de servir aos pobres e homenageou as pessoas que ajudam outras, a quem ele chamou de "exército altruísta", que forma a "espinha dorsal da sociedade".

"Meu coração foi aquecido por inúmeros exemplos das maneiras imaginativas pelas quais as pessoas estão cuidando umas das outras, indo além para ajudar aqueles ao seu redor simplesmente porque sabem que é a coisa certa a fazer", disse. Este é o segundo discurso de Natal do rei desde que ele ascendeu ao trono após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, mas o primeiro desde sua coroação em maio, quando foi oficialmente coroado em uma cerimônia medieval rica em pompa e ostentação.

Charles, que há muito tempo faz campanha por causas ambientais, recentemente disse a líderes estrangeiros na Reunião Climática COP28 que atingir as metas climáticas continua "terrivelmente longe do caminho", afirmou que se sentia encorajado ao ver a conscientização crescente sobre a necessidade de proteger a Terra. "Cuidar dessa criação é responsabilidade de pessoas de todas as religiões e de nenhuma", disse ele. "Nós cuidamos da Terra para o bem dos filhos de nossos filhos."

Em seu próprio gesto em prol da sustentabilidade, a árvore sempre-viva ao seu lado estava enfeitada com decorações naturais feitas de madeira, laranjas secas, pinhas e papel. É a primeira árvore de Natal viva do palácio e seria replantada após as festas de fim de ano.

Enquanto Charles falava, um vídeo mostrava os destaques de seu último ano, inclusive ajudando a plantar uma árvore durante uma viagem ao Quênia - sua primeira visita de Estado como monarca com a rainha Camilla a um país da Commonwealth. Também foram exibidas imagens da coroação em que ele declarou: "Não vim para ser servido, mas para servir".

Outro clipe mostrou seu filho mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, junto com sua esposa, Kate, a princesa de Gales, e seus três filhos, cumprindo essa missão ao ajudar a reconstruir uma cabana de escoteiros durante um dia de serviço que se seguiu à coroação. Seu filho mais novo, o príncipe Harry, que deixou as abriu mão do seu título de nobreza quando se mudou para os EUA em 2020 com sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, não apareceu no vídeo.

Harry, que estava sozinho sentado na terceira fileira no dia da coroação, inflamou as tensões com seu livro de memórias best-seller, "Spare", publicado no início do ano, em que acusa seu irmão de agredi-lo.

Em um momento de "conflito cada vez mais trágico em todo o mundo", uma referência às guerras na Ucrânia e entre Israel e o Hamas, Charles parafraseou as palavras de Cristo para "fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você".

"Elas nos lembram de nos imaginarmos no lugar de nossos vizinhos e de buscarmos o bem deles como faríamos com o nosso próprio", disse ele.

"Meu coração e minha gratidão vão para todos os que estão servindo uns aos outros, todos os que estão cuidando de nossa casa comum e todos os que veem e buscam o bem dos outros, principalmente os amigos que ainda não conhecemos."