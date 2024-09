Em meio à tensão no Oriente Médio, Irã revela novos mísseis e drones em desfile militar

O governo iraniano exibiu, neste sábado, novos drones e mísseis durante um desfile militar que lembra o conflito contra o Iraque de Saddam Hussein, que durou de 1980 a 1988. No evento anual, os militares do Irã mostraram o míssil Jihad, armamento de longo alcance, e uma nova versão do drone Shahed.

Modelos anteriores do Shahed são usados pela Rússia na Guerra da Ucrânia. Com novos recursos, a versão exibida no desfile tem alcance operacional de mais de 4 mil km. Já o Jihad, projetado pela Guarda Revolucionária, tem um alcance de mil km.

Mísseis Qased, Sayyad, Emad e Bavar também foram exibidos no desfile, além de sistema de defesa aérea.

"Hoje, as nossas capacidades defensivas e de dissuasão cresceram tanto que nenhum demônio sequer pensa em qualquer agressão ao nosso querido Irã", disse o presidente Masoud Pezeshkian. "Com unidade e coesão entre os países islâmicos, podemos colocar no seu lugar o usurpador sanguinário e genocida Israel, que não mostra misericórdia para com ninguém, mulheres ou crianças, velhos ou jovens".

A exibição dos armamentos no desfile anual acontece dias após as explosões coordenadas de pagers no sul do Líbano. Os aparelhos pertenciam a membros do grupo xiita Hezbollah, que atribui a ação a Israel. Os dispositivos, em formato de caixinhas, permitem receber mensagens, alertas sonoros ou números de telefone através de radiofrequência própria e, portanto, sem passar pelas redes telefônicas móveis, que podem ser interrompidas, apresentarem problemas de ligação ou serem interceptadas.