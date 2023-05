Em era pós-pandêmica, China recupera vitalidade do turismo em feriado do Dia do Trabalhador

À medida que a segunda maior economia do mundo recupera a vitalidade após uma mudança na resposta à covid-19, a China experimenta um aumento significativo na demanda por viagens por conta do feriado do Dia do Trabalhador.

Reservas de viagens domésticas para o feriado de cinco dias, que começa em 29 de abril, registraram aumento de mais de 700% em relação ao mesmo feriado do ano passado, de acordo com os dados mais recentes da agência de viagens online Trip.com Group. A agência também observou crescimento explosivo na demanda por passeios no exterior.

“O mercado de turismo da China embarcou em uma trajetória de recuperação neste ano. Veremos uma ‘frenesi de viagens’ persistente durante o feriado do Dia do trabalhador”, disse Li Huiqin, especialista em turismo da Universidade de Geociências da China.

1,22 bilhão de viagens

Dados do Ministério da Cultura e Turismo mostraram que o país teve quase 1,22 bilhão de viagens turísticas domésticas no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 46,5% em relação ao ano anterior. A receita do turismo doméstico aumentou 69,5% no mesmo período do ano passado.

“A demanda de viagem reprimida será amplamente liberada na era pós-pandemia”, disse Li, prevendo que o mercado de turismo terá desempenho melhor do que no mesmo período de 2019.

Os dados mais recentes da Administração de Aviação Civil da China mostraram que as reservas de voos para o próximo feriado do Dia do Trabalhador já ultrapassaram 6 milhões, equivalente ao nível registrado durante o mesmo feriado em 2019.

A administração esperava que o número total de viagens de passageiros aéreos em todo o país atingisse 9 milhões durante o feriado.

Preparação do setor

As autoridades locais de turismo também estão adaptando medidas específicas para impulsionar ainda mais a crescente demanda por viagens. Uma abordagem comum é fazer uso pleno dos recursos culturais locais.

Um exemplo disso é Pequim, onde as formas de arte tradicionais e o patrimônio cultural imaterial são ativos valiosos do turismo. Um total de 1,17 mil shows de arte foram programados em 147 locais em toda a metrópole durante o feriado.

Observando a nova tendência, os observadores do mercado esperam que 2023 seja um ano em que a cultura se funda mais profundamente com o turismo, e eles preveem que o setor de turismo do país registrará uma recuperação notável.

Um relatório recente emitido pela Academia de Turismo da China disse que o número de viagens turísticas domésticas chegará a cerca de 4,55 bilhões, um aumento de 73% em relação ao ano anterior. O número total de viagens turísticas nacionais e internacionais ultrapassará 90 milhões, dobrando em relação ao ano passado.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN