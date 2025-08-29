Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Em cinco anos, número de desaparecidos no mundo cresce quase 70% para 280 mil, afirma Cruz Vermelha

Segundo relatório, aumento teria sido impulsionado por guerras, migração em massa e desrespeito às normas da guerra

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15h29.

Tudo sobreCruz Vermelha
Saiba mais

O número de pessoas registradas como desaparecidas pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho aumentou quase 70% nos últimos cinco anos, atingindo cerca de 284 mil casos em 2024.

O salto foi provocado pela multiplicação de conflitos armados, migração em massa e diminuição do respeito às normas internacionais da guerra, informou a organização nesta sexta-feira, Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas.

Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Estados e partes envolvidas em conflitos têm a responsabilidade de prevenir desaparecimentos, proteger civis e detidos, além de esclarecer o paradeiro das pessoas e apoiar suas famílias a longo prazo. A forma como esses casos são tratados, alerta a entidade, influencia diretamente processos de reconciliação, construção da paz e recuperação social após a violência.

“Do Sudão à Ucrânia, da Síria à Colômbia, a tendência é clara: o número crescente de pessoas desaparecidas é um lembrete de que as partes em conflito e quem as apoia estão falhando em proteger as pessoas durante a guerra. Não podemos nos esquecer de que por trás de cada número há uma mãe, um pai, um filho ou um irmão cuja ausência deixa uma ferida que as estatísticas não conseguem captar”, afirmou Pierre Krähenbühl, diretor-geral do CICV.

Pelas regras do Direito Internacional Humanitário, as partes em conflito devem evitar a separação de famílias em transferências ou evacuações, garantir que detidos possam manter contato com parentes e compartilhar informações sobre mortos em combate — medidas que reduzem o risco de que pessoas sejam contabilizadas como desaparecidas.

Em 2024, além dos novos registros, mais de 16 mil pessoas foram localizadas e mais de sete mil reencontraram suas famílias, por conta do trabalho conjunto do CICV, das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e, em alguns casos, das próprias famílias. Quase 90,5 mil mensagens da Cruz Vermelha foram entregues e 2,3 milhões de ligações telefônicas realizadas.

A organização ressalta que os 284 mil casos refletem apenas os registros documentados pela Rede de Vínculos Familiares, composta pelo CICV e pelas Sociedades Nacionais de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. O número real de pessoas desaparecidas no mundo, destaca, é provavelmente muito maior.

Desaparecidos em 2024, segundo a Cruz Vermelha

  • 284,4 mil pessoas desaparecidas registradas;
  • +68% em relação a 2019 (quando a marca era de 169,5 mil casos);
  • 16 mil localizadas, sendo mais de 7 mil reunidas com as famílias;
  • 90,5 mil Mensagens Cruz Vermelha entregues;
  • 2,3 milhões de ligações realizadas.
Acompanhe tudo sobre:Cruz VermelhaCrimeAssassinatosGuerras

Mais de Mundo

Macron e Merz pedirão a Trump que imponha sanções se Putin não se reunir com Zelensky

Soldados feitos reféns em área dominada pelo narcotráfico são libertados na Colômbia

Trump anuncia que vai ‘negar e revogar vistos’ de autoridades palestinas antes da Assembleia da ONU

UE afirma ter 30 dias para solução diplomática sobre programa nuclear iraniano

Mais na Exame

Marketing

Após Sydney Sweeney, American Eagle lança collab com Travis Kelce, noivo de Taylor Swift

Mundo

Macron e Merz pedirão a Trump que imponha sanções se Putin não se reunir com Zelensky

Inteligência Artificial

Lucro de empresas de jogos chinesas cresce em 2025, impulsionado por IA e expansão internacional

Carreira

TD SYNNEX aposta em programa de liderança sob medida com a EXAME Saint Paul