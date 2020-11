Em caso de vitória de Trump, governos liberais devem ganhar força no mundo

Em meio à apuração de votos no início da madrugada desta quarta-feira (4), dados parciais consolidam a vantagem do presidente Donald Trump nos estados-chave. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, analisa o impacto da possível reeleição de Trump diante dos atuais resultados.

Para o economista, serão quatros anos exponencialmente mais complicados do que os quatro primeiros . “A chance de Trump derreter a democracia americana aumenta ainda mais e dá força para governos liberais mundo afora.”

A expectativa de Vale é que a formação de um Senado democrata acabe contendo as investidas de Trump, no caso de releição. Os democratas detinham uma leve vantagem no início da madrugada: já haviam consquitado 44 cadeiras, ante 43 para os republicanos.

“Vai ser importante ver agora a composição do Senado americano. Se a Casa virar democrata, cria um impasse que ao menos paralisaria as decisões de Trump, mas colocaria o governo dos Estados Unidos em dificuldades inéditas.”

Outro tema que deve ter repercussão importante é a tensão com a China, que tende a aumentar com os EUA, saindo ainda mais da esfera internacional e colocando o Sudeste Asiático em risco. “É um cenário muito ruim no geral. Na economia, porém, diria que muda quase nada. O Brasil continua a exportar para a China e as pressões ambientais que poderiam surgir não virão mais.”

