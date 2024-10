Em carta, 23 vencedores do Nobel de Economia dizem que plano de Kamala é 'superior' ao de Trump

Um contingente de ganhadores do Prêmio Nobel de Economia que vivem nos Estados Unidos assinou uma carta divulgada hoje, classificando o plano econômico da vice-presidente Kamala Harris como “vastamente superior” ao do ex-presidente Donald Trump, que tenta retornar à Casa Branca nas eleições do próximo dia 5 de novembro.

Economistas premiados declaram apoio a Kamala Harris

A candidata democrata é apoiada por 23 laureados pelo Nobel, incluindo os recém-premiados Daron Acemoglu e Simon Johnson (2024), Joseph Stiglitz (2001), Robert Shiller (2013), Esther Duflo (2019), Claudia Goldin (2023) e Paul Romer (2018).

Na carta, antecipada pela CNN, os economistas afirmam: “Embora cada um de nós tenha diferentes visões sobre os detalhes de várias propostas econômicas, acreditamos, acima de tudo, que a agenda econômica de Kamala Harris vai incrementar nossa saúde, investimento, sustentabilidade, resiliência, oportunidades de negócios e a equidade, sendo vastamente superior ao contraprodutivo plano econômico de Donald Trump”.

Apoio à agenda econômica de Kamala Harris

O objetivo da carta é dar um selo de aprovação às promessas de Harris a menos de duas semanas das eleições presidenciais americanas, com as pesquisas mostrando um cenário muito apertado entre ela e Trump. A economia tem sido apontada como uma das principais vulnerabilidades da campanha dela, já que os consumidores têm sofrido com a inflação alta durante o mandato do democrata Joe Biden.

Articulação de apoio ao Plano Econômico

A carta foi articulada por Joseph Stiglitz, professor da Universidade de Columbia, que já havia organizado outro abaixo-assinado de prêmios Nobel, em junho, para denunciar os “efeitos desestabilizadores” para a economia de um segundo mandato de Trump. A declaração reforça a confiança na liderança econômica de Kamala Harris em um momento decisivo para as eleições.