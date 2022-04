Elvira Nabiullina, a banqueira central russa que não consegue renunciar

No dia 28 de fevereiro, quatro dias após o início da invasão da Ucrânia, durante a cúpula de emergência convocada pelo presidente russo Vladimir Putin para discutir sobre as sanções ocidentais contra Moscou, a única mulher sentada na mesa do governo, no meio de dezenas de homens, era a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina.

Na foto que foi divulgada pelo Kremlin, ela parecia aterrorizada. Olhando para o chão, com uma evidente expressão de descontentamento e as mãos atormentando o rosto.

Nesse mesmo dia, vestida completamente de preto, Nabiullina deu uma entrevista coletiva anunciando que o Banco Central da Rússia iria aumentar a taxa básica de juros de 9,5% para 20% ao ano.

Novamente, sua expressão facial e a escolha cromática mostraram sinais inequívocos de desaprovação pela decisão de entrar em guerra.

Não por acaso, a presidente do Banco Central da Rússia teria apresentado duas vezes sua renúncia para Putin, que a rejeitou ambas as vezes e respondeu renovando seu cargo por mais cinco anos.

Existem relatos de que Nabiullina teria acusado o presidente de ter "jogado a economia russa no esgoto". Mas, em tempos de guerra, é impossível distinguir com certeza os fatos da propaganda.

A economista marxista que veio do leste

Nascida em 29 de outubro de 1963 na cidade de Ufa, na Baskiria, região rica em petróleo espremida entre os Urais e o Volga, Nabiullina foi uma brilhante aluna da Universidade de Moscou, onde estudou história do pensamento econômico soviético através dos textos de Lenin e Marx.

Muitos de seus colegas da época se lembram dela como dedicada ao ideal comunista.

Em 1985, ano em que Mikhail Gorbachev chegou ao poder, se inscreveu no Partido Comunista da União Soviética (PCUS), condição indispensável para a carreira.

Em 1991, quando o destino da União Soviética já era claro, ela devolveu o crachá por baixo da porta do escritório do partido na Universidade de Moscou.

Poucos meses depois, começou a colaborar com a Escola Superior de Economia, fundada em 1992 por seu marido Jaroslav Kuzminov, considerada o berço do liberalismo russo.

Mesmo assim, ela nunca escondeu que considera a dissolução da União Soviética como uma catástrofe, sentimento que compartilha com Putin.

De 1991 a 1998 trabalhou ao lado dos mais importantes economistas russos, incluindo Anatoly Chubais, pai do plano de privatização que gerará os oligarcas.

Em 2007, Putin nomeou-a Ministra da Economia.

Após a crise financeira de 2008-2009, ele a agradecerá publicamente, indicando-a como a salvadora da Rússia.

Entre 2014 e 2015, fechou 276 instituições financeiras "zumbis" suspeitas de lavagem de dinheiro, garantindo uma maior estabilidade ao sistema bancário.

Além disso, se opôs repetidamente ao pedido do Kremlin de aumento das taxas básicas de juros.

Hoje Nabiullina parece forçada a conduzir uma política monetária que vai na direção oposta à sua doutrina.

Obra de transformação da economia russa

Nos últimos oito anos, Nabiullina trabalhou para transformar, tijolo por tijolo, a economia russa em uma fortaleza autossuficiente e inexpugnável.

Só que ela descobriu que o verdadeiro propósito de seu trabalho não era garantir a solidez econômico-financeira da Rússia, e sim resistir a uma guerra.

Desde a anexação da Crimeia em 2014, e com as sanções econômicas que seguiram, a Rússia se comprometeu a reduzir a dependência do dólar e fortalecer as reservas internacionais que servem de amortecedor para proteger o rublo.

De fato, a missão era se preparar para enfrentar a exclusão dos mercados financeiros internacionais.

Por isso, Nabiullina trabalhou para garantir um baixo endividamento, uma reduzida exposição da Rússia com as economias de outros países e US$ 640 bilhões de reservas.

Um montante enorme, capaz de garantir ao país um certo grau de tranquilidade.

Pouco antes da guerra, a governadora parecia triunfante: seu rigor trouxe a inflação abaixo de 4% e conseguiu impor sua linha dura contra as criptomoedas, proibidas na Rússia.

Só que essa aparente tranquilidade nada mais era que parte dos preparativos para o ataque contra a Ucrânia.

Sanções contra a Rússia provocam caos econômico

Imediatamente após a invasão, Europa e Estados Unidos tentaram atingir a fortaleza russa diretamente no coração financeiro, impondo sanções, pela primeira vez na história, também contra um banco central do G20.

As reservas internacionais foram congeladas, inibindo grande parte da capacidade de Nabiullina de sustentar o rublo, a moeda russa.

Os cidadãos russos, amedrontados, começaram a formar filas nos caixas eletrônicos na tentativa de sacar dinheiro, e o Banco Central foi forçado a proibir as retiradas de moeda estrangeira.

O PIB russo está sofrendo duramente, e muitos especialistas esperam que caia 8% este ano, com uma inflação prevista na casa dos 20%. O pior dos pesadelos para uma guardiã da ortodoxia monetária como Nabiullina.

O caos parece ter tomado conta do Banco Central da Rússia de uma forma inédita.

Tanto que Nabiullina foi forçada a fazer um apelo aos funcionários, pedindo para redobrar os esforços e falando em uma "situação extraordinária e fora do padrão", acrescentando que "todos nós teríamos preferido que isso não acontecesse".

Ela pediu que os colegas evitem brigas e discussões políticas no escritório, em casa ou nas redes sociais.

Consequências monetárias da guerra

O problema maior, na verdade, são as consequências monetárias dessa guerra.

Se o rublo continuar perdendo terreno (o pedido de Putin para que o Ocidente pague o gás em rublos visa justamente evitar essa possibilidade), as manobras de Nabiullina sobre os juros não seriam suficientes para conter a inflação e a Rússia perderia o controle sobre os preços, inclusive os de alimentos.

Os cidadãos poderiam começar a protestar de forma cada vez mais intensa, e capacidade de Putin de reprimir o dissenso se demonstraria ineficaz.

Em um cenário de caos econômico e social como esse, a capacidade do presidente do Banco Centra de conter os danos é limitada.

E por isso a única saída honrosa é a renúncia. Que Putin rejeitou duas vezes.

Nabiullina prisioneira do Kremlin?

Muitos analistas se perguntam se Nabiullina se tornou uma prisioneira, de fato, da fortaleza que contribuiu a erguer.

Ao mesmo tempo, alguns observadores consideram que a economista, consciente da importância fundamental de seu papel neste momento, acredita ser a única pessoa capaz de continuar esse trabalho tão desafiador. E, provavelmente, ela tem razão.

Nabiullina sabe que se opor abertamente a Putin seria o fim de sua carreira, e dessa forma não poderá mais ajudar seu povo.

Então, de cabeça baixa, tenta defender o que construiu.

Se você vive em um país autoritário, e ocupa um cargo tão importante no governo, a dialética interna é limitada. Ou seja, não pode se falar tudo que se pensa, ou as consequências poderiam ser graves.

Mas existe uma linha tênue entre a dissidência silenciosa e a cumplicidade na destruição da economia russa.