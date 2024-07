Elon Musk promete doar R$ 245 milhões por mês para campanha de Trump

O magnata Elon Musk disse que planeja destinar cerca de US$ 45 milhões (cerca de R$ 245 milhões) mensais para apoiar a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, informou na segunda-feira o jornal Wall Street Journal.

As doações de Musk serão destinadas a um grupo político chamado America PAC, focado em promover o registro de eleitores, o voto antecipado e pelo correio entre os residentes dos estados decisivos antes das eleições de novembro, segundo o jornal.

Musk é um dos maiores patrocinadores do novo fundo, que também conta com o cofundador da Palantir, Joe Lonsdale; a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Canadá Kelly Craft, e os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss.

O fundador da Tesla deu seu apoio oficial a Trump no sábado, depois que o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.

Com uma fortuna líquida estimada em cerca de US$ 250 bilhões, Musk se aproximou cada vez mais de Trump durante a corrida eleitoral de 2024.

Eles se reuniram em março durante um café da manhã com doadores na casa do bilionário Nelson Peltz na Flórida.

Embora as doações individuais de campanha nos Estados Unidos sejam limitadas a 3,3 mil dólares por pessoa, o sistema de financiamento de campanhas permite que megadoadores políticos contribuam para fundos conhecidos como comitês de ação política ou "PAC", que apoiam os candidatos.