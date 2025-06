Elon Musk chama pacote fiscal de Trump de 'abominação repugnante' e critica aumento de déficit

Após anunciar a saída oficial da Casa Branca, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, voltou a criticar o pacote de impostos e gastos do presidente Donald Trump e afirmou que o projeto é uma "abominação repugnante".

O plano, que deve ser sancionado no Senado até o dia 4 de julho, prevê estender cortes de impostos que vão expirar e criar novos benefícios fiscais, como isenção de taxas sobre gorjetas, horas extras e benefícios da previdência.

Algumas medidas são promessas de campanha de Trump, como a segurança na fronteira e apoio a agricultores. Chamado pelo republicano de "grande e bonito", estimativas apontam que o projeto aumentará o déficit em US$ 2,7 trilhões até 2034.

Para compensar os gastos, o pacote prevê o corte de incentivos fiscais para energia verde, além de reduzir o Medicaid — programa de saúde social dos EUA — e o auxílio-alimentação.

Musk liderava o DOGE — departamento na Casa Branca responsável pelo corte de gastos do governo e de milhares de cargos federais. Anteriormente, em entrevista ao Sunday Morning, da CBS, o CEO da Tesla relatou não apoiar todas as políticas do governo Trump.

Apoiadores do presidente minimizaram a declaração de Musk. John Thune, líder da maioria no Senado, afirmou esperar que o bilionário "reavalie o projeto e chegue a uma conclusão diferente".

Já entre os democratas, a fala de Musk foi comemorada. “Vou dizer algo que nunca imaginei: concordo com Elon Musk”, comentou Chuck Schumer, líder da minoria no Senado. Ele voltou a criticar o pacote como “um grande e feio pacote” que dá “benefícios fiscais aos ultra ricos à custa da saúde de milhões de americanos”.

Senadores conservadores também apoiaram as críticas do bilionário. “O Senado precisa melhorar esse projeto”, escreveu Mike Lee. Já Rand Paul afirmou: “Tanto eu quanto Musk já vimos o desperdício gigantesco do governo. Mais US$ 5 trilhões de dívida é um erro enorme. Podemos e devemos fazer melhor.”

Em resposta, Trump atacou Rand Paul nas redes sociais e disse que o senador “entende muito pouco [do projeto], especialmente o enorme CRESCIMENTO que vem por aí”.