Eleitores pressionam políticos democratas por mais combatividade contra ações de Trump

Políticos democratas enfrentaram uma onda de críticas de seus próprios eleitores durante assembleias municipais nesta semana, em meio à frustração com a atuação do partido frente às ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da maioria republicana no Congresso.

As duras críticas vêm enquanto os democratas estão fora do poder em todos os níveis do governo federal e sem um líder claro, expondo profundas divisões dentro e fora do partido.

Nos eventos realizados em estados como Arizona, Maryland e Illinois, senadores e deputados ouviram apelos por mais combatividade e estratégia política. Os senadores do Arizona, Mark Kelly e Ruben Gallego, segundo a CNN, foram instruídos por eleitores a “lutar de forma mais suja” e “entrar na lama” com os republicanos.

“Queremos que você mostre um pouco da espinha dorsal e do brilhantismo estratégico que Mitch McConnell teria na minoria”, afirmou um eleitor ao deputado Glenn Ivey, de Maryland. Já em Illinois, durante um encontro com o deputado Sean Casten, uma participante desabafou.

“Eles deveriam tentar lutar de verdade pelo menos uma vez. Eles deveriam tentar ser realmente o partido da oposição”, disse a mulher.

O estopim

A tensão entre os legisladores democratas e seus eleitores veio à tona dias depois que a Câmara e o Senado, liderados pelos republicanos, evitaram por pouco uma paralisação ao aprovar uma medida de gastos governamentais de curto prazo — com a ajuda do líder da minoria no Senado, Chuck Schumer.

Republicanos também enfrentaram resistência em assembleias, apesar da orientação para evitarem eventos públicos durante o recesso legislativo. A maioria dos republicanos atendeu a esses chamados. Aqueles que não atenderam, como o deputado Mike Flood, de Nebraska, e a deputada Harriet Hageman, de Wyoming, foram vaiados por eleitores preocupados com cortes em áreas como pesquisa médica e educação.

”Quero ouvir que ele e outros republicanos vão defender a democracia”, disse Carol Moseman, eleitora republicana de Flood, em entrevista à CNN.

Já Hageman enfrentou críticas em seu distrito sobre cortes de gastos federais e subsídios congelados. A professora de jardim de infância Tomi Sue Wille disse que apoia a iniciativa de Trump de desmantelar o Departamento de Educação, mas teme que o financiamento federal crucial para crianças com necessidades especiais não chegue aos seus alunos.

Após demissão em massa no Departamento de Educação: secretários de Justiça democratas processam governo Trump

”Eu acredito que o Congresso precisa assumir algum controle para garantir como esse financiamento ainda é distribuído aos estados”, disse Wille à CNN.

Eleitores indignados com o papel dos democratas

Em uma assembleia em Maryland, o deputado Glenn Ivey foi confrontado por eleitores indignados com o papel que os democratas, particularmente Schumer, desempenharam em ajudar os republicanos do Congresso a aprovar a resolução contínua para evitar uma paralisação do governo.

“Não é que vocês estejam em minoria, é que vocês nem estão trabalhando juntos em uma estratégia compartilhada. E isso é fracasso. Queremos que você mostre que luta e você não está lutando”, gritou um eleitor identificado como John.

Outra participante, Donya Williams, também criticou o deputado por desconhecer as pessoas de seu distrito.

“Você não sabe nada sobre um podcast, e como um democrata [legislador] que representa todas essas pessoas, você não sabe como alcançá-las. Então, portanto, você não nos conhece”, protestou Williams.

Ivey respondeu que ele e outros membros do Congresso estão tentando fazer mais para se conectar com eleitores mais jovens nas mídias sociais.

“A chave é garantir que nos voltemos uns para os outros e não uns contra os outros ao fazer o alcance”, disse ele.

Uma mulher o elogiou por manter a compostura, mas foi direta: “Precisamos que você seja menos educado”.

'Temos de lutar contra eles'

No Arizona, os senadores Kelly e Gallego enfrentaram uma audiência tensa. Questionados sobre o apoio à liderança de Schumer, preferiram se esquivar. “Estamos nos concentrando nisso agora”, respondeu Gallego.

Uma das vozes mais impactantes foi a de Quianna Brown, mãe de uma criança de 10 anos com cobertura do Medicaid ameaçada.

“O que fazemos? Nós nos sentimos incrivelmente impotentes tentando planejar para nossa família. Não podemos esperar até que isso esteja feito. Precisamos saber como nos preparar para o que pode vir pela escotilha. Estamos tentando nos proteger antes de sermos feridos, e não sabemos como”, disse Brown.

Kelly descreveu a história de Brown como “incrivelmente poderosa” e pediu seu nome para compartilhá-la com os republicanos em Washington. Gallego disse que os democratas “todos adorariam poder estalar os dedos agora mesmo e ter essa solução, mas não vai acontecer dessa forma”.

“Temos de lutar contra eles. Temos de moê-los até o ponto em que desistam dessa luta. Porque se você ceder um centímetro, eles vão levar tudo”, afirmou Gallego.

Quando Kelly e Gallego argumentaram que havia um caminho para convencer os republicanos a preservar o Medicaid, Jacie Czerwinski, um democrata que é dono de uma academia de escalada, reagiu.

“Quando eles vão tirar as luvas e realmente fazer alguma coisa”, disse ele em voz baixa. “Eles estão pregando para convertidos.”

Segundo uma pesquisa da CNN, a aprovação do Partido Democrata caiu para 29%. Entre os eleitores democratas e independentes que se alinham ao partido, 57% disseram que a prioridade deve ser bloquear a agenda republicana, enquanto apenas 42% defendem buscar acordos.