Eleições nos EUA: Trump recebe apoio de casal bilionário que ajudou DeSantis

Os doadores bilionários republicanos Liz Uihlein e seu marido Dick Uihlein ajudarão a financiar a campanha de reeleição de Donald Trump.

De acordo com o Financial Times, os Uihleins estavam entre os maiores doadores da campanha do governador da Flórida, Ron DeSantis, que tentou desafiar Trump na indicação presidencial do Partido Republicano, mas desistiu da disputa em janeiro.

"Apoiamos Trump", disse Liz Uihlein, presidente da gigante de suprimentos de embalagem Uline, ao jornal britânico.

A entrevista foi concedida depois que Trump venceu 14 dos 15 estados que estiveram em disputa na Super Terça, que forçou a desistência Nikki Haley, a última rival republicana para Trump tentar voltar à Casa Branca.

Os Uihleins eram os empresários republicanos de mais alto nível que ainda não haviam anunciado seu apoio a Trump, num momento em que o ex-presidente tenta reforçar seu caixa para a eleição presidencial que promete ser a mais cara da história.

Dinheiro importante para a campanha

Cada um dos Uihleins doou US$ 1,5 milhão para a fracassada candidatura presidencial de DeSantis. Liz Uihlein disse ao FT que doaria uma quantia semelhante a Trump.

O casal de bilionários doou mais de US$ 250 milhões a candidatos e grupos políticos desde o ciclo eleitoral de 2016, de acordo com a organização sem fins lucrativos OpenSecrets. O casal apoiou Trump nas duas eleições anteriores antes de se juntar a vários outros mega empresários na busca de um candidato alternativo para apoiar na disputa de 2024 contra o presidente Joe Biden.

As contribuições dos Uihleins serão importantes para Trump já que ele está tentando diminuir a vantagem de Biden na corrida pelo dinheiro. No final de 2023, os grupos de Biden tinham cerca de 118 milhões de dólares em mãos, em comparação com cerca de 66 milhões de dólares para Trump. A diferença - US$ 52 milhões - era igual aos custos legais de Trump em casos criminais e civis.

Trump também está tentando conquistar os empresários que apoiaram Nikki Haley. Mas ele terá que moderar seu discurso para conseguir esse dinheiro. Em janeiro, o ex-presidente advertiu que os apoiadores bilionários de Haley seriam "barrados" de seu "acampamento MAGA (Make America Great Again)" se continuassem a contribuir para a campanha dela.

Muitos dos principais doadores de Haley estão agora discutindo se apoiarão Trump ou se concentrarão apenas nos esforços republicanos para ganhar o Senado e proteger a maioria do partido na Câmara dos Deputados.