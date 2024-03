Eleições nos EUA: Trump lidera em 6 estados importantes para a disputa, diz pesquisa

O ex-presidente Donald Trump lidera as pesquisas de intenção de voto nos swing states, os estados que serão decisivos nas eleições de 2024 dos Estados Unidos. Um estudo do Emerson College apontou o republicano à frente nos seguintes estados:

Wisconsin

Trump - 46%

Biden - 43%

Michigan

Trump - 45%

Biden - 44%

Nevada

Trump - 44%

Biden - 41%

Arizona

Trump - 48%

Biden - 44%

Pensilvânia

Trump - 47%

Biden - 43%

Georgia

Trump - 46%

Biden - 42%

O Emerson College fica baseado em Boston. Os estudos foram feitos nos estados na primeira quinzena de março.

No sistema eleitoral americano, o candidato que vencer em um estado leva na prática os votos de todos os delegados daquele estado, com algumas exceções. Assim, os estados onde nenhum deles tem vitória garantida e há disputa real acabam por decidir a votação nacional.

A eleição nos EUA é indireta, e os delegados votam no lugar dos cidadãos do país. Cada estado tem direito a um determinado número de delegados, de acordo com sua população.

A eleição americana deste ano está na etapa de primárias, em que os eleitores de cada partido votam para definir os candidatos. Trump e Biden já obtiveram votos suficientes em seus partidos para obter a nomeação, mas a confirmação deles será feita nas convenções, no meio do ano. A votação final está marcada para 5 de novembro.