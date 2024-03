Eleições nos EUA: Robert Kennedy Jr. escolhe ex-mulher de criador do Google como vice

Robert Kennedy Jr, candidato independente à Presidência dos EUA, anunciou Nicole Shanahan como sua candidata à vice em sua chapa nesta terça-feira, 26.

Shanahan, 38, fez carreira como advogada no Vale do Silício e foi casada com Sergey Brin, um dos fundadores do Google. Os dois já doaram alguns milhões para a campanha de Kennedy e para pesquisas sobre saúde e ambiente.

Kennedy era um pré-candidato pelo Partido Democrata que decidiu, em outubro, disputar a eleição como independente. Ele fez carreira como advogado ambiental e, nos últimos anos, adotou uma postura crítica às vacinas, como a da Covid.

Robert Kennedy Jr., 70, é sobrinho do presidente John Kennedy, morto em 1963. A pesquisa mais recente da Economist/YouGov mostrou ele com 2% dos votos. Em outros levantamentos, ele chega a superar 10%.

A eleição atual está polarizada entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, que estão empatados ou com margem próximas na maioria das pesquisas. Em um cenário assim, um terceiro nome tem raras chances de vencer, mas pode afetar o resultado ao tirar votos dos principais competidores.