Eleições nos EUA: republicano Mike Pence desiste de pré-candidatura à Presidência

O ex-vice-presidente americano Mike Pence anunciou, neste sábado (28), a desistência de sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2024, durante sua participação em uma reunião anual da Coalizão Judaica Republicana, celebrada em Las Vegas.

"Venho dizer-lhes que ficou claro que não é a minha hora", disse Pence, surpreendendo os presentes. "Decidi suspender minha campanha para presidente", acrescentou.

O republicano, com apenas 3,8% das intenções de voto em seu partido, segundo o portal fivethirtyeight.com, que foi vice-presidente de Donald Trump, não manifestou apoio imediato a nenhum dos pré-candidatos que disputam a indicação republicana para a corrida à Casa Branca.

Trump, líder das pesquisas, com 56,9% do apoio dos republicanos, mas também pressionado por problemas judiciais, também é aguardado neste sábado na reunião da Coalizão Judaica Republicana.

O evento anual, que tradicionalmente funciona como um cenário de campanha eleitoral, adquiriu, neste fim de semana, um tom de urgência com a escalada do conflito no Oriente Médio, com os presentes esperando posições firmes de apoio irrestrito a Israel em sua guerra contra o Hamas.