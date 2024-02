Eleições nos EUA: Por que Putin prefere Biden a Trump?

O presidente russo Vladimir Putin disse que prefere o democrata Joe Biden ao republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, previstas para novembro. Os comentários, os primeiros de Putin sobre o pleito norte-americano, foram feitos na noite da última quarta-feira, 14, em uma entrevista ao jornalista pró-Kremlin Pavel Zarubin.

Putin justificou sua escolha dizendo que Biden é um político "mais experiente e previsível", mas disse que a Rússia trabalhará com "qualquer líder que ganhe a confiança do povo americano".

Vladimir Putin ainda disse que as insinuações sobre a idade e a capacidade mental de Biden eram parte de uma campanha eleitoral "cada vez mais cruel" e disse que não viu evidências de que o atual presidente dos Estados Unidos não estava apto para o cargo.

O presidente russo lembrou a sua última reunião com Biden em Genebra em 2021. "Eles já estavam dizendo que Biden não era competente [...], mas não vi nada disso. Sim, ele olhou para suas anotações, e para ser honesto, eu olhei para as minhas. Não é grande coisa. Então ele bateu a cabeça no helicóptero quando estava saindo dele — quem de nós nunca bateu a cabeça em algo?"

Apesar de seu apoio a Biden, Putin disse que a política americana em relação à Rússia era "prejudicial e equivocada" e sugeriu que Trump estava certo em lançar dúvidas sobre o futuro da OTAN.

O ex-presidente dos EUA, que provavelmente desafiará Biden como o indicado republicano em novembro, disse na semana passada que incentivaria a Rússia a fazer "o que quer que diabos queiram" aos países da OTAN que não cumprissem as metas de gastos com defesa.

"Há provavelmente alguma lógica em seu ponto de vista" para condicionar o apoio dos EUA aos aliados da OTAN ao cumprimento da meta da aliança, atualmente em 2% do produto interno bruto, disse Putin. "Não há lógica do ponto de vista europeu — eles querem que os EUA continuem realizando algumas funções de graça, como têm feito desde que a OTAN foi fundada."

"Se os EUA acharem que não precisam mais [da OTAN], então essa é a decisão deles", acrescentou Putin, dizendo que Trump "tinha suas próprias visões sobre como as relações dos EUA com seus aliados deveriam se desenvolver".

Trump e Putin

O ex-presidente Donald Trump disse que o presidente russo lhe fez um "grande elogio, na verdade". "Muitas pessoas disseram: 'Oh, droga, que pena'. Não, não, isso é uma coisa boa", disse o republicano durante em um comício na Carolina do Sul.

Trump disse que Putin não queria que ele voltasse à Casa Branca porque representaria uma ameaça aos interesses da Rússia. "Ele quer Biden porque ele vai receber tudo o que quer, incluindo a Ucrânia," disse.

"O único presidente nos últimos cinco que não deu nada à Rússia é um presidente conhecido como Donald J. Trump," disse Trump.

No início da semana, Biden acusou Trump de ter "se curvado a um ditador russo", em meio a tensões entre Democratas e Republicanos no Congresso norte-americano. Os partidos disputam sobre o envio de mais ajuda para a Ucrânia. O governo Biden está lutando para obter apoio dos parlamentares para uma nova rodada de financiamento de US$ 60 bilhões para o país, e encontrando resistência republicana liderada por Trump.

O mandato de Trump de 2017 a 2021 foi marcado por acusações de que ele era excessivamente simpático a Putin. A inteligência dos EUA avaliou que a Rússia interferiu na corrida presidencial de 2016 para ajudar Trump a derrotar Hillary Clinton.