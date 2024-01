Eleições nos EUA: live analisa o que acontecerá após as primárias de New Hampshire

As vitórias de Donald Trump e Joe Biden nas primárias de New Hampshire, na terça, 23, aumentam as chances de um novo duelo dos dois pela Presidência. Mas ainda estamos em janeiro, e muita coisa pode acontecer até o dia da votação, em 5 de novembro.

Donald Trump, que presidiu o país de 2017 a 2021, caminha com tranquilidade para obter a nomeação republicana. Do lado democrata, Joe Biden, atual presidente, também avança sem sobressaltos. Os dois venceram as primárias de seus partidos em New Hampshire, na terça, 23, com folga, e aceleraram a percepção de que as nomeações poderão vir antes do esperado.

Trump teve 54,5% dos votos, ante 43,2% da única rival que segue na disputa, Nikki Haley. Esses eram os dados com 91% dos votos apurados. Ele já havia vencido em Iowa, com 51% dos votos, e ganhou impulso na candidatura. Nenhum republicano que venceu as duas primeiras etapas perdeu a nomeação depois.

No pleito democrata, Biden teve 51,5% dos votos. Seu único rival a fazer uma campanha mais forte, Dean Philips, teve 19,8%. A escritora Marianne Willaimson ficou com 4,7%, segundo dados de 90% dos votos apurados. O percentual de Biden ainda pode crescer, pois havia 14% dos votos escritos à mão ainda a serem confirmados.