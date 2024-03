Eleições nos EUA: Biden e Trump vencem indicações partidárias e vão se enfrentar em novembro

O presidente norte-americano Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump garantiram nesta terça-feira, 12, os delegados necessários para garantir as indicações às candidaturas presidenciais de seus partidos, de acordo com a Associated Press.

As indicações são esperadas. Biden enfrentou apenas oposição simbólica nas primárias democratas, como é típico para um presidente em exercício, enquanto Trump era o candidato principal de seu partido há meses. Na semana passada, após a chamada Super-Terça, a sua última rival republicana, Nikki Haley, desistiu da campanha.

Os resultados de terça-feira abriram caminho para uma campanha presidencial de 2024 que, com pouco menos de oito meses, deve ser uma das mais longas da história norte-americana moderna e será a primeira revanche presidencial do país em quase 70 anos.

Em comunicado, Biden disse que estava honrado porque os eleitores democratas "depositaram sua fé em mim mais uma vez para liderar nosso partido — e nosso país — em um momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca."

Em um vídeo postado nas redes sociais por sua campanha depois de garantir a indicação, Trump chamou a terça-feira de um "grande dia de vitória", mas disse que era hora de se concentrar em derrotar Biden em novembro. "Quero agradecer a todos, mas, muito mais importante, temos que nos dedicar a vencer Joe Biden", disse ele.

A indicação formal, no entanto, virá apenas nas convenções dos partidos republicano e democrata, previstas para o verão norte-americano.

O fato de que Trump foi capaz de garantir a indicação republicana rapidamente demonstra a influência que ele manteve sobre o partido e sua base conservadora, apesar de sua derrota em 2020 e dos esforços fracassados para revertê-la.

Da mesma forma, Biden enfrentou pouca oposição em seu caminho para a indicação. Robert F. Kennedy Jr., o herdeiro político e advogado ambiental, desistiu da disputa pela indicação democrata para concorrer como independente. O representante Dean Phillips de Minnesota e a guru de autoajuda Marianne Williamson nunca atraíram mais do que uma fração dos votos.

No entanto, durante o primeiro mandato de Biden, os eleitores questionaram sua idade e seu histórico, mesmo com os indicadores econômicos melhorando. O presidente mostrou fraqueza com os jovens e com os eleitores negros e hispânicos, grupos-chave na coalizão que o ajudou a vencer na última vez.

Já Trump, com as vitórias de terça-feira, garantiu a indicação antes que qualquer um de seus quatro casos criminais tenha ido a julgamento. Seu caso criminal em Manhattan, que decorre de um pagamento de dinheiro para silenciar uma atriz pornô em 2016, está programado para ir a julgamento em 25 de março e espera-se que dure seis semanas, o que tomará tempo e recursos da campanha do republicano.