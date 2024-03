Eleições nos EUA: Biden consegue mais que o dobro de recursos de campanha que Trump

Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos e pré-candidato à reeleição nas eleições, fechou o mês de fevereiro com mais do que o dobro em doações de campanha do que seu concorrente, o ex-presidente republicano Donald Trump.

Segundo o site Politico, a campanha de Biden e o comitê nacional democrata tinham, somados, US$ 97,5 milhões em caixa ao final do mês passado. Trump e o comitê nacional republicano, por sua vez, somavam US$ 44,8 milhões em caixa.

Biden está ligeiramente atrás de Trump na média das pesquisas eleitorais, mas sua vantagem financeira se amplia.

A discrepância financeira é parte fundamental da estratégia do democrata para superar Trump nos gastos antecipados e intensos com publicidade, que já começaram neste mês com uma compra de anúncios de TV e digitais de US$ 30 milhões, destaca a reportagem do Politico.

Apesar da vantagem, a captação de recursos de Biden ainda está atrás de Trump durante o mesmo período em 2020.

Dinheiro na disputa

Estima-se que serão gastos cerca de US$ 2,7 bilhões apenas em publicidade de campanha presidencial neste ciclo. Os super PACs pró-Biden Future Forward e American Bridge já se comprometeram com uma enxurrada de anúncios, com US$ 250 milhões e US$ 200 milhões em gastos, respectivamente, enquanto os democratas preparam uma ofensiva de anúncios para desviar a atenção dos eleitores da idade de Biden e lembrá-los do caótico primeiro mandato de Trump", escreveu a reporter Elena Schneider no início do mês.

Segundo o site, a campanha de Biden disse em memorando, no início de março, que os grupos aliados a ela se comprometeram a gastar mais de US$ 700 milhões para ajudar a derrotar Trump.

Como EXAME mostrou, as campanhas eleitorais nos EUA se tornaram um negócio bilionário, e a arrecadação de doações vai se tornando um item ainda mais importante para dar fôlego, ou afogar, campanhas presidenciais.

Uma projeção do GroupM, uma das maiores agências de compra de mídia, estima que o mercado de anúncios políticos nos EUA deve alcançar 15,9 bilhões de dólares em 2024. As campanhas têm ainda vários outros gastos, como organizar eventos e fazer pesquisas de opinião.

O caminho para a Casa Branca

