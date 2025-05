Eleições na Venezuela: país elege 'governador' para território na Guiana que não controla

Dez meses após a questionada reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela, o chavismo venceu em 23 de 24 governos estaduais e garantiu maioria absoluta no Parlamento. As eleições parlamentares e para governador realizadas no domingo foram marcadas pela baixa adesão da população — e, como aconteceu outras vezes na História recente do país, não contaram com a participação da grande maioria dos partidos da oposição. O pleito também ganhou destaque por resultar pela primeira vez na eleição de autoridades venezuelanas para Essequibo, área rica em petróleo e recursos minerais e disputada com a Guiana há mais de um século.

As eleições foram realizadas fora da área em litígio, em uma pequena circunscrição eleitoral de pouco mais de 21,4 mil habitantes de quatro cidades venezuelanas próximas à fronteira, no estado de Bolívar. O ex-comandante da Marinha Neil Villamizar, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), recebeu 4,7 mil votos — quase a totalidade do eleitorado participante de 32% — e tornou-se o primeiro governador do recém-criado 24º estado do país. Oito deputados e parlamentares regionais também foram eleitos.

— Ele (Villamizar) terá total apoio ao seu trabalho, porque o povo de Essequibo o escolheu, para que o povo de Essequibo tenha todos os direitos como o povo da Venezuela — celebrou Maduro em comício com seus apoiadores após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciar os resultados. — Hoje demonstramos o poder do chavismo. Esta vitória é a vitória da paz e da estabilidade de toda a Venezuela.

Ao menos inicialmente, porém, o mandato das autoridades eleitas será simbólico, já que a Guiana administra a rica região do Essequibo, com cerca de 160 mil km². O presidente guianense, Irfaan Ali, denunciou a eleição como uma “ameaça”, enquanto a Corte Internacional de Justiça (CIJ), que julga um caso relacionado à disputa, pediu à Venezuela que se abstivesse de realizar esses comícios. Maduro, no entanto, afirmou no domingo que “mais cedo do que nunca” a Guiana terá que “aceitar a soberania da Venezuela”:

— Irfaan Ali, presidente da Guiana, funcionário da ExxonMobil, mais cedo ou mais tarde vai ter que se sentar comigo para conversar e aceitar a soberania venezuelana — disse ele após votar em Caracas e antes dos resultados serem conhecidos. — É o nascimento da nova soberania venezuelana. A República Cooperativa da Guiana tem sido uma ocupante ilegal como herança do império britânico.

A Guiana, que descreveu a eleição como parte da “propaganda do chavismo”, já havia solicitado à CIJ que ratifique as fronteiras estabelecidas em um laudo arbitral de 1899. A Venezuela, por outro lado, apela ao Acordo de Genebra de 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que anulava essa decisão e estabelecia as bases para uma solução negociada. A disputa aumentou em 2015, depois que a americana ExxonMobil descobriu campos de petróleo na região.

— Estamos focados nessa tarefa: alcançar, por meios pacíficos, através dos meios estabelecidos nas Convenções de Genebra, a recuperação da plena soberania em Essequibo, em paz, com harmonia, praticando a diplomacia — disse Villamizar no domingo, destacando que o pleito foi mais um passo para alcançar a “soberania total” deste território.

‘Grande farsa’