Eleições na Venezuela: compare os planos de governo de Nicolás Maduro e Edmundo González Urrutia

A eleição deste domingo (28), na Venezuela, decide entre a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos, ou a mudança prometida por uma oposição unida depois de ter sido marginalizada em outras eleições, incluindo a última presidencial em 2018. Veja, abaixo, as principais diferenças entre os planos de governo de Nicolás Maduro e Edmundo González Urrutia:

Planos de Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia articulará seu plano eleitoral com duas ideias importantes: o programa que María Corina Machado traçou em seu documento "Venezuela, terra de graça" e o "Plano País". O candidato da oposição ainda não concluiu as suas propostas para o que poderão ser os seus próximos anos de mandato, mas baseia as suas ideias em “alcançar a liberdade, a democracia e a prosperidade”.

Com base nestes dois documentos, Edmundo pretende elaborar o seu próprio documento intitulado "Diretrizes de políticas públicas para um programa governamental de unidade nacional". Se vencer a disputa eleitoral, González tomará posse em 10 de janeiro de 2025 e, segundo o que disse em diversas entrevistas, uma de suas ações imediatas será a libertação dos presos políticos.

Propostas de Nicolás Maduro

Já Nicolás Maduro volta a aparecer nas urnas eleitorais com a intenção de reforçar a continuidade do chavismo ao reeleger-se para mais um mandato de seis anos como presidente da Venezuela, cargo que assumiu em 2013, quando foi designado sucessor de Hugo Chávez. A candidatura do presidente tem sido marcada por denúncias de repressão por parte da oposição, além de vários apelos da comunidade internacional para garantir uma disputa pacífica e respeitar os resultados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Em janeiro, Maduro apresentou o seu plano de governo denominado “As Sete Transformações”, que é composto por vários objetivos que se alinham com os valores do partido no poder e do socialismo bolivariano, modelo que rege as políticas do seu governo. Entre as principais propostas, prioriza-se a soberania nacional em matéria de recursos naturais, ciência, tecnologia e renda, bem como a expansão das forças armadas e a defesa da Guiana Essequiba.

González: abertura do mercado e libertação dos presos políticos

Segurança: A oposição assegura que não haverá forças armadas politizadas na sua administração.

González mencionou que haverá processos de anistia e de justiça transicional e afirma que os presos políticos serão libertados. Por outro lado, o candidato declarou que irá punir a corrupção “através de mecanismos rigorosos de responsabilização e auditoria em todas as instituições do Estado”. Política Estrangeira: González busca restabelecer relações com outros países e tirar a Venezuela do isolamento internacional.

Maduro: a continuidade do partido no poder