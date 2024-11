Eleições na Irlanda: três partidos têm chance de vitória na disputa desta sexta

Quase 3,7 milhões de pessoas foram chamadas às urnas nesta sexta-feira, 29, na Irlanda para votar nas eleições gerais em que os três grandes partidos têm chances de vitória, após uma campanha centrada na crise da habitação, imigração e custo de vida.

De acordo com as últimas pesquisas, o Fine Gael (FG) do primeiro-ministro, o democrata-cristão Simon Harris, o centrista Fianna Fáil (FF) de Micheál Martin e o esquerdista Sinn Féin (SF) de Mary Lou McDonald, líder da oposição, obtêm cerca de 20% de apoio cada um.

A distribuição final dos 174 assentos em jogo dependerá em grande parte da transferência de votos entre os partidos, conforme permite o complexo sistema eleitoral irlandês, que dificulta as maiorias absolutas e favorece os governos de coalizão.

Foi o que ocorreu nas eleições de 2020, quando o SF obteve o maior número de votos de primeira preferência, mas ficou a um assento do FF, o que impediu McDonald de formar um governo diante da falta de aliados no campo progressista.

O FF e o FG acabaram selando um pacto histórico para enterrar uma rivalidade que remonta à Guerra Civil (1922-1923) e alternar o cargo de 'taoiseach' (primeiro-ministro) em um governo que também contou com o Partido Verde.

Igualdade entre os três grandes partidos

Os três líderes podem se encontrar em uma posição semelhante após a contagem final, por isso é mais provável que centristas e democratas-cristãos voltem a se coligar, se necessário, uma vez que se declararam satisfeitos com o funcionamento do Executivo e descartaram se associar ao SF, pois desconfiam de suas políticas econômicas e ainda criticam seu passado ligado ao já inativo IRA.

Martin e Harris também poderiam buscar apoio no bloco dos independentes, que recebe cerca de 20% dos votos, enquanto partidos menores como o Partido Trabalhista, os Social-Democratas e os Verdes recebem entre 4% e 6% e se posicionam como possíveis parceiros.

McDonald insistiu nesta quinta-feira que seu partido soube captar o apetite do eleitorado por mudança e pediu que as pessoas fossem às urnas para conquistar um novo governo que "dê prioridade aos trabalhadores, famílias e comunidades".

"É uma oportunidade histórica para que as pessoas votem por um governo de mudança liderado pelo Sinn Féin", declarou McDonald, que censurou a constante alternância no poder do FF e do FG "há mais de cem anos".

Martin reconheceu poucas horas antes do início da votação que as transferências de votos serão "cruciais" para determinar a composição do próximo Executivo de Dublin.

Vários meios de comunicação indicaram que dentro do FG de Harris já se reconhece que o líder centrista será o mais beneficiado pela transferência de votos, mais numerosa dos candidatos democratas-cristãos para o FF do que o contrário, assim como de partidos menores e até do Sinn Féin, com o qual compartilha as mesmas raízes nacionalistas e republicanas.

A economia, ponto fraco do Sinn Féin

Por sua vez, Harris se refugiu em um dos pontos fortes de seu partido e da coalizão, a economia, que mantém um bom ritmo de crescimento e está perto do pleno emprego, para tentar reverter sua queda nas pesquisas desde o início da campanha, após cometer vários erros.

O 'taoiseach' pediu à população que se perguntasse "o que significa para os seus bolsos" a mudança proposta por McDonald. A resposta, disse ele, é "vote no Sinn Féin e você pode acabar sem nada".

A esse respeito, lembrou que uma economia nas mãos dos republicanos representa um "risco real", ainda mais quando alertou que vêm "turbulências" e um "choque comercial" após a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

"Que Mary Lou McDonald, alguém que aspira a ser 'taoiseach', descreva esse alerta como alarmista, apenas porque não consegue dar respostas coerentes, é desconsiderar a realidade econômica do mundo em que vivemos agora", acrescentou Harris.

Que horas sai o resultado na Irlanda?

Os centros de votação da República da Irlanda permanecerão abertos nesta sexta-feira das 07h às 22h (4h às 19h em Brasília).

A apuração começará no sábado às 09he os primeiros resultados poderão ser conhecidos no meio da tarde, embora o resultado final possa demorar vários dias devido à complexidade do sistema eleitoral.

A emissora pública RTE prevê divulgar uma pesquisa realizada nas urnas após o fechamento dos centros de votação, o que pode fornecer uma indicação sobre o vencedor das eleições gerais.