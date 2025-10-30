Eleições na Holanda: Rob Jetten está perto de ser 1º premiê gay do país

O resultado das eleições legislativas na Holanda continuava incerto nesta quinta-feira, dia 30, com poucos votos separando o partido de direita PVV, de Geert Wilders, e o progressista D66, sob Rob Jetten.

Atleta e homossexual, Rob Jetten, de 38 anos, está em ótima posição política para se tornar o primeiro premiê abertamente gay da Holanda e também o mais jovem.

Após apuração de 99,7% dos votos, o PVV liderava por margem extremamente tênue, de apenas 15 mil votos. Assim, as duas legendas teriam direito a 26 assentos cada, de um total de 150.

Apurações finais de áreas da capital Amsterdam e da cidade de Hilversum aumentaram os votos do D66.

O sistema político holandês funciona de modo que nenhum único partido seja capaz de obter a maioria parlamentar. Devido a isso, é necessário formar uma coalizão com os demais partidos para constituir um governo.

Assim, mesmo que o PVV consiga acabar em primeiro lugar, o líder de direita não seria, a princípio, eleito primeiro-ministro, já que todos os outros parlamentares se recusaram a trabalhar com ele.

O partido de Wilders, afinal, foi responsável por dissolver a última coalizão, a qual liderava, devido a diferenças ideológicas e desacordos com os demais partidos.

Isso fez com que as eleições, programadas para 2028, fossem adiantadas para esse ano, após apenas dois anos de governo.

Jetten ganhou tração nas pesquisas graças ao discurso com mensagem positiva e à sua presença constante nos meios de comunicação.

Wilders admitiu que esperava resultados melhores e disse, na rede social X, que "esperávamos outro resultado, mas mantivemos a nossa essência".

Quem é Rob Jetten

Com uma forte campanha impulsionada por sua jovialidade, alta presença nas redes sociais e mensagens positivas, ele passou a liderar a campanha acirrada contra o PVV de Geert Wilders por mais de 15.000 votos, após mais de 99% dos votos terem sido apurados.

"Milhões de holandeses viraram a página hoje. Disseram adeus à política da negatividade e do ódio", declarou Jetten em um discurso a seus simpatizantes.

O líder do partido de centro-esquerda é famoso por sua positividade, por ser incisivo em debates e por ser um pragmatico. Seus eleitores acreditam que será capaz de consertar um cenário político fragmentado.

Jetten foi além dos temas tradicionais de seu partido, como o liberalismo social e cuidados climáticos, e se aprofundou em tópicos que eram do interesse – e preocupação – dos eleitores, como a crise imobiliária e imigração.

Ele propõe reutilizar cerca de 1% da terra agrícola do país para a construção de mais casas, a construção de novas cidades e a inauguração de 100.000 novas residências por ano durante seu mandato, reaproveitando estruturas abandonadas ou dando novo propósito a prédios.

Lida com a imigração através de programas de integração. Diz que a política do governo deveria ser que “as pessoas que realmente estão fugindo da guerra e da violência sejam recebidas de maneira digna, aprendam o idioma e possam participar (da sociedade), e que as maçãs podres sejam retiradas do sistema e deportadas.”

Possíveis Coalizões

No passado, o jovem líder de 38 anos disse que priorizaria formar uma coalizão mais ampla, envolvendo vários representantes moderados através de todo o espectro político.

Nessa visão, sua aliança incluiria o Partido Popular pela Liberdade e Democracia VVD, de centro direita, famoso por defender o empreendedorismo privado e liberalismo econômico sob Dilan Yeşilgöz, englobaria a aliança do Partido Verde e do Partido Trabalhista, até ontem sob Frans Timmermans, que renunciou a liderança, e o mais conservador Partido Democrata Cristão CDA, que atua sob a liderança de Henri Bontenbal, que foi outro líder favorito para primeiro-ministro nessas eleições.

Com essa configuração, a coalizão teria confortáveis 86 cadeiras no parlamento, 10 acima da maioria.

Todavia, formar essa coalizão não seria fácil, já que os liberais da VVD enfatizaram diversas vezes que não conseguiriam se ver trabalhando junto à aliança Verde/Trabalhista, um polo oposto ideologicamente.

Uma alternativa proposta por Jetten seria uma aliança que pende mais para a direita, com os partidos VVD, CDA e o conservador JA21, sob a liderança de Joost Eerdmans.

A configuração, apesar de promover um funcionamento mais suave entre os membros, por terem ideologias mais parecidas, não é uma prioridade para Jetten, cujo próprio partido ficaria ideologicamente isolado.

Além disso, uma coalizão formada por estes partidos teria apenas 75 assentos, um a menos do que a maioria, e precisaria buscar outro aliado.

Com AFP.