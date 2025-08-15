Eleições na Bolívia: candidatos de direita lideram intenção de voto, mostra pesquisa AtlasIntel

Dois candidatos de direita lideram as pesquisas eleitorais na Bolívia, mostra uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 15. O país terá o primeiro turno das eleições para presidente no domingo, 17.

O ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga aparece com 22,3%, seguido pelo empresário Samuel Doria Medina, com 18%. Em terceiro lugar, vem Andrónico Rodriguez, atual presidente do Senado e independente, com 11,4%.

O candidato do governo, o ministro Eduardo del Castillo, vem em quarto lugar, com 8,1% dos votos.

Além disso, 14,6% disseram que votarão branco ou nul e 8,4% dizem não saber.

A pesquisa ouviu 1.916 bolivianos entre os dias 11 e 14 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Crise na Bolívia

A Bolívia vive uma crise, com inflação alta, acima de 5% ao ano, e dólares em falta. Assim, a troca de comando trazida pela eleição gera expectativas. " Esperam-se mudanças que tragam correções na economia e gerem confiança internacional, além de empréstimos, alívios da dívida e chegada de capitais à Bolívia", diz Carlos Carrafa, diretor do curso de ciência política da Universidade Católica Boliviana.

Há grandes chances de mudança, pois o atual presidente Luis Arce, de esquerda, desistiu da reeleição.

As pesquisas indicam favoritismo de nomes de direita, que defendem abandonar o modelo nacionalista, adotado desde 2005, e abrir o país ao exterior.

A direita se divide entre novatos na política, como o empresário Samuel Medina, e veteranos, como o ex-presidente Jorge Quiroga. Do outro lado, o partido MAS é representado pelo ministro Eduardo del Castilho, que aparece com chances baixas de chegar ao segundo turno, marcado para 20 de outubro.

A Bolívia vive uma crise em grande parte provocada pelos subsídios, como para a gasolina, pagos pelo governo e que geram dívida em dólares. A medida foi adotada no governo de Evo Morales (2005-19), marcado por um boom na economia do país e por um aumento da distribuição de renda. Arce, ex-ministro de Evo, não conseguiu manter a boa fase ao chegar à Presidência.

"Arce é um marxista tradicional, enquanto Evo era mais pragmático e político na economia", diz Daniel Lansberg, fundador da consultoria Aurora Macro Strategies e professor da universidade Northwestern.

Arce e Evo hoje são inimigos. O ex-presidente, impedido de competir, comanda protestos de rua contra o governo e tenta desestabilizar a disputa. Analistas apontam que há grande risco de alguma tentativa de ruptura e de questionamento de resultados.

Os candidatos à Presidência na Bolívia

Quem está na disputa

Samuel Doria Medina

Partido: Alianza Unidad (centro-direita)

Ex-presidente da Soboce, maior fabricante de cimento da Bolívia, tem 66 anos.

Jorge Quiroga

Partido: Libre (centro-esquerda)

Ex-presidente do país (2001-2002), perdeu duas eleições presidenciais para Evo Morales. Tem 65 anos.

Andrónico Rodríguez

Partido: independente

Presidente do Senado desde 2020, tem 36 anos e é filho de um produtor de coca.

Eduardo del Castillo

Partido: MAS (esquerda)

Ministro da Segurança no governo atual, tem 36 anos. É formado em direito e fez carreira no serviço público

Quem está fora da eleição

Evo Morales

Partido: Evo Pueblo (esquerda)

Ex-presidente de 2006 a 2019, teve a candidatura barrada na Justiça por exceder o número de mandatos permitidos.

Luis Arce

Partido: MAS (esquerda)

Atual presidente, desistiu da reeleição após ser alvo de fortes protestos nos últimos anos. Era aliado de Morales, mas os dois viraram rivais.