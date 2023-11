Eleições na Argentina: vitória de Milei traz 2 riscos a investidores, apontam analistas

A chegada de Javier Milei ao comando da Argentina pode trazer dois riscos para investidores: que a transição seja desordenada e que o governo falhe em executar seus planos, avaliam analistas do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Alejo Costa e Sofia Ordonez, analistas do BTG sediados na Argentina, apontam que Massa sinalizou que pode deixar o cargo de ministro da Economia antes da posse de Milei, o que deixaria a tarefa de negociar a transição com o segundo escalão do ministério e o presidente do Banco Central. Segundo a imprensa argentina, Massa deve decidir ainda nesta segunda se fica no cargo e pode se pronunciar após a reunião entre o novo presidente e o atual, Alberto Fernández.

O outro risco é que o novo mandatário pode ter dificuldade para executar suas propostas. "O time de Milei está contido por uma posição frágil no Congresso e pela falta de experiência, algo que pode ser compensado ao nomear um gabinete experiente. Acreditamos que a ligação próxima entre os partidos A Liberdade Avança [de Milei] e PRO [de Mauricio Macri] abriá espaço para apoio técnico da ex-equipe de Macri, provendo capacidade para executar", diz a análise.

"Um ajuste dos preços relativos deveria ser seguido por um plano de estabilização e uma forte consolidação fiscal. O maior risco está no lado da execução, e muitos temem que o dogmatismo de Milei e sua falta de experiência podem levar a um ajuste desordenado, com potencial risco de governabilidade", prossegue o estudo.

Milei deve anunciar os nomes de seu governo ao longo desta semana. Nesta segunda, a imprensa argentina já dá algumas indicações como certas, mas elas ainda precisam ser oficializadas.

O partido do novo presidente tem apenas 37 de 257 assentos na Câmara dos Deputados e 8 de 72 senadores. Se ele obtiver apoio pleno do Juntos pela Mudança, coligação de Macri e da terceira colocada, Patricia Bullrich, obteria maioria estreita na Câmara (130 de 129 cadeiras) e quase maioria no Senado (32 de 37 posições).

Os analistas consideram que a reação do mercado a Milei deverá ser posiitiva, apesar dos riscos. "O libertário ressaltou seu forte compromisso em honrar dívidas em seu discurso da vitória, assim como a necessidade de inciar reformas agressivas fiscais, monetárias e no Estado. Suas metas são louváveis e devem ressoar bem com investidores estrangeiros. Ao fim do dia, a sustentabilidade da Argentina requer um ajuste fiscal e externo, e o libertário está enfatizando muito os dois."