Eleições na Argentina: Milei vota em meio a clima de otimismo em Buenos Aires

BUENOS AIRES - O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, votou neste domingo, 19, por volta das 12h40 em Medrano, em Buenos Aires.

O local, sede da Universidad Tecnológica Nacional, estava cheio desde o início da manhã. Com a chegada de Milei, houve grande movimentação da imprensa local e internacional, além de muitos apoiadores que vieram cumprimentá-lo.

O chileno Ricardo Silva, economista de 67 anos, veio de Santiago na sexta-feira à noite. "Vim só para ver as eleições, o ambiente. Tenho muito interesse e muito temor de que a sociedade se desencaminhe e termine como na Venezuela, Cuba e Nicarágua", disse à EXAME. "Tenho temor conceitual de que os países cheguem a esse ponto. A Argentina não está tão longe disso."

O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, votou neste domingo, 19, por volta das 12h40 em Medrano, em Buenos Aires. Acompanhe ao vivo: https://t.co/vWWPOqcGuT pic.twitter.com/BKt3JeuE3P — exame (@exame) November 19, 2023

Silva avalia que Milei tem algo de incerto, mas acredita que vencerá as eleições. "Se as mudanças forem feitas gradualmente e bem explicadas, é possível avançar muito e ter algo muito melhor", afirmou.

Ele visita a Argentina há 40 anos para turismo e negócios. "Vi a decadência econômica em comparação com o Chile", diz.

As imediações do local de votação de Milei ficaram lotadas, lembrando um comício. Havia pessoas de todas as partes da Argentina, ansiosas para cumprimentar de alguma maneira o candidato. Muitas pessoas vestiam a camisa da seleção argentina de futebol e trouxeram seus cachorros, uma das paixões de Milei.

Em frente à sede da UTN, carros passavam buzinando e gritando um dos slogans de Milei: "Viva la libertad, carajo!"

"Mais esperança e menos decadência"

“Fizemos todo o esforço possível. Agora, que as urnas falem”, disse Milei ao sair da votação.

"Estamos muito satisfeitos, apesar da campanha suja e do medo que fizeram contra nós. Agora é o momento de o povo se expressar nas urnas. Há dias mais importantes do que este", continuou o candidato a jornalistas.

e acordo com o veículo La Nacion, Milei seguiu para ir ao local de concentração. Aos jornalistas, afirmou que as cédulas estão sendo repostas sem problemas.

"Esperamos que amanhã haja mais esperança e menos decadência", acrescentou.