Eleições na Argentina: Milei ou Massa? Veja quem é favorito para vencer segundo as casas de apostas

O segundo turno da eleição presidencial da Argentina acontece no próximo domingo, 19, com uma disputa acirrada entre o ultraliberal Javier Milei e o peronista e atual ministro da economia Sergio Massa. As últimas pesquisas eleitorais divulgadas mostram uma pequena vantagem para Milei. Nas casas de apostas, o candidato que chegou ao segundo turno prometendo acabar com o sistema político tradicional, dolarizar a economia argentina e fechar o Banco Central, também é o favorito com uma margem apertada.

Na lógica das apostas, quanto menor o prêmio ao apostador, maior é a chance daquela aposta ser a vencedora, na avaliação do site. E quanto maior o retorno para o apostar, na teoria, mais difícil é aquele resultado ser alcançado.

A Betano aponta uma odds, que na prática é o múltiplo que incidirá sobre o valor apostato, de 1,75 para Milei, ou seja, para cada R$ 1 apostado na vitória do ultraliberal, o apostador ganhará R$ 1,75 e R$ 1,95 no caso da aposta na vitória de Massa.

Na Bet 365, o triunfo de Milei paga R$ 1,80 para cada R$ 1 apostado e R$ 1,90 na vitória de Massa. Outra casa que tem mercado aberto para eleição argentina, a Galera.bet, paga os mesmos valores da Bet 365.

Nos três cenários verificados pela EXAME, nenhum candidato é amplo favorito. As casas não detalham como são feitos os cálculos, mas eles levam em conta dados estatísticos, e no caso de uma disputa presidencial, as pesquisas divulgadas por institutos.

Na última pesquisa AtlasIntel, divulgada na sexta-feira, 10, Milei liderava com 52,1% das intenções, ante 47,9% de Sergio Massa. Em pesquisas publicadas na quinta-feira, 9, pelo jornal "Clarín", consolidavam cenário de empate, mas também com leve vantagem para Milei, com 43% das intenções, ante 39% de Massa. A pesquisa ainda apontou que 7% responderam que votaria em branco ou nulo, 6% estão indecisos e 5% dizem que não vão votar.