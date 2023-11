Eleições na Argentina: como assistir ao debate deste domingo (12) entre Javier Milei e Sérgio Massa

O deputado Javier Milei e o ministro Sergio Massa, que disputam a presidência da Argentina, fazem neste domingo (12) o único debate do segundo turno na TV.

O encontro começará às 21h (hora de Brasília), deve durar cerca de duas horas e será realizado na Faculdade de Direito da UBA (Universidade de Buenos Aires).

O programa será transmitido em formato de pool, por várias emissoras de rádio e TV. A CNE (Câmara Nacional Eleitoral) também exibirá o encontro em seu canal no YouTube.

As regras do debate na Argentina

No começo, os candidatos terão 1 minuto cada um para se apresentarem. Depois, haverá seis eixos temáticos, com 12 minutos cada. Cada candidato terá seis minutos para falar, e poderá dividir livremente seu tempo, com o limite de até dois minutos seguidos por intervenção. Os temas serão: economia, relações internacionais, educação e saúde, produção e trabalho, segurança e direitos humanos e convivência democrática.

Durante o debate, os candidatos poderão andar pelo cenário. A organização vetou que eles levem documentos, cartazes ou qualquer outro objeto para o palco.

No último bloco, haverá dois minutos para que cada um faça suas considerações finais e respondam por que merecem presidir o pais.

O encontro dos dois pode mudar os rumos da disputa, que está bastante apertada. Todas as pesquisas mostram os dois candidatos praticamente empatados dentro das margens de erro, com vantagem para Milei em alguns dos estudos. O debate realizado no primeiro turno, que reuniu cinco candidatos, teve grande audiência: cerca de 4 milhões de pessoas viram o programa.

Quando será o segundo turno na Argentina?

A votação será no dia 19 de novembro. A expectativa é que o vencedor seja conhecido no mesmo dia. A posse do novo presidente está prevista para 10 de dezembro, para um mandato de quatro anos, até dezembro de 2027.