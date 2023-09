Eleições na Argentina: pesquisa aponta Sergio Massa à frente de Milei

Uma pesquisa divulgada na sexta-feira levou boas notícias à campanha de Sergio Massa, ministro da Economia e candidato do governo à Presidência da Argentina: segundo os números da Atlas Intel, ele aparece à frente de Javier Milei, da extrema direita, e estaria praticamente garantido no segundo turno.

Massa tem 30,7% das intenções de voto, de acordo com a sondagem, contra 27,9% de Milei, que vem liderando praticamente todas as pesquisas divulgadas no país. Com esses números, os dois disputariam um segundo turno, mas a Atlas Intel mostra Patricia Bullrich, candidata de centro-direita e ligada ao ex-presidente Mauricio Macri, com 27,7% das intenções, em empate técnico com Milei.

Os demais nomes não chegaram a 5% das intenções de voto. O primeiro turno está marcado para o dia 22 de outubro, e um eventual segundo turno aconteceria no dia 12 de novembro.

Sergio Massa perderia no segundo turno