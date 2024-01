Eleições em Taiwan: programa ao vivo debate o que está em jogo na votação

Taiwan terá eleições para escolher seu próximo presidente no sábado, 13, em uma votação cujo resultado poderá ter reflexos globais. A China considera Taiwan, hoje uma ilha com autonomia política, como parte de seu território, e qualquer movimento mais firme em relação à independência seria recebida com fúria pelo governo de Pequim.

Ao mesmo tempo, Taiwan é aliada dos Estados Unidos, e um ataque à ilha poderia colocar as duas maiores potências globais em rota de colisão.

Nesta sexta, às 13h, Rafael Balago, repórter de Mundo da EXAME, conversa com Maurício Moura, sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, e professor da Universidade George Washington, que esteve na ilha, sobre os principais aspectos e as projeções sobre quem será o vencedor.

Acompanhe o programa ao vivo no canal da EXAME no YouTube e em exame.com.