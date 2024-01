Eleições dos EUA: Justiça determina revisão de veto a Trump nas primárias no Maine

Uma juíza do Maine determinou, nesta quarta-feira, que a autoridade eleitoral do estado reavalie a decisão de barrar Donald Trump da disputa presidencial do Estado, e que a palavra final sobre o tema leve em conta a decisão da Suprema Corte sobre a elegibilidade do ex-presidente.

No entanto, o veto à participação de Trump segue em vigor enquanto isso. O Maine realizará primárias republicanas em 5 de março e, nas condições atuais, o ex-presidente não pode concorrer no Estado.

O republicano foi barrado na disputa das eleições presidenciais do Maine em 28 de dezembro, dias após a Suprema Corte do Colorado tomar decisão similar. Nos EUA, cada estado tem autonomia para organizar as eleições presidenciais localmente, e podem barrar candidatos.

O ex-presidente recorreu da decisão do Colorado e o caso será julgado pela Suprema Corte. No entanto, não há data ainda para uma sentença, que terá abrangência nacional.

Trump havia entrado na Justiça do Maine contra a decisão de barrá-lo, e foi este processo que teve uma decisão nesta quarta-feira. A juíza Michaela Murphy, da Corte Superior do condado de Kennebec negou o recurso de Trump para derrubar imediatamente a decisão da autoridade estadual, mas pediu que o tema seja reconsiderado em até 30 dias após a divulgação da decisão da Suprema Corte sobre o assunto.

A candidatura de Trump é questionada com base na 14ª Emenda da Constituição americana, uma regra de 1868 segundo a qual pessoas que tenham feito um juramento de defender a Constituição mas se envolveram em atos de insurreição contra o país não podem ocupar cargos públicos.

O republicano perdeu a reeleição em 2020, mas se recusou a reconhecer a derrota. Ele tentou reverter o resultado à força, com ações como pressionar funcionários a mudar contagem de votos e incitar apoiadores a invadir o Congresso dos EUA, para impedir a confirmação de sua derrota para Joe Biden.

O debate jurídico atual é se suas ações de Trump para tentar reverter a derrota eleitoral podem ser consideradas uma insurreição e se a posição de presidente é um cargo público como os demais. A 14ª Emenda cita alguns cargos, mas não o de presidente.

Há ações em mais de 30 estados questionando a candidatura de Trump, e a palavra final caberá à Suprema Corte. O ex-presidente pode disputar as primárias nos demais estados enquanto isso. Ele venceu a primeira rodada das primárias, em Iowa, na segunda, 15, com 51% dos votos. O empresário é o favorito para obter a indicação republicana para disputar a Presidência.