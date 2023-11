Eleições da Argentina: em meio de denúncias de fraude, representantes de Milei e Massa se reúnem

Uma reinião de emergência foi convocada no final da manhã deste sábado, 18, pela Câmara Nacional Eleitoral em Buenos Aires, na Argentina. Segundo informações do jornal Clarín, o objetivo foi reduzir a tensão antes do segundo turno entre os apoiadores de Javier Milei e Sergio Massa após denúncias de fraude feitas pela La Libertad Avanza.

Juan Manuel Olmos, representante da Unión por la Patria, e Karina Milei, representante da La Libertad Avanza, se reuniram com os juízes Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera e Daniel Bejas para "preservar a convivência democrática".

Durante a semana, Karina Milei, junto com o advogado Santiago Viola, apresentou uma denúncia afirmando que a Gendarmería Nacional alterou o conteúdo de urnas e atas eleitorais durante o primeiro turno para beneficiar Sergio Massa. Eles disseram ainda que essa manobra fazia parte de uma "fraude colossal" contra a La Libertad Avanza. Ao ser convocada pela Justiça, a irmã de Milei relativizou a denúncia, ainda de acordo com informações do Clarín. "Não se tratou de uma denúncia, mas de uma apresentação feita com o objetivo de garantir a segurança no transporte das urnas", disse Karina.

Apesar da minimização da acusação de fraude, o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, anunciou que apresentará uma denúncia penal contra a La Libertad Avanza por ter acusado a Gendarmería de alterar.