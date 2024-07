Eleições britânicas: projeção prevê vitória histórica do Partido Trabalhista no Reino Unido

O Reino Unido está se preparando para uma eleição geral decisiva em 2024, marcada para o dia 4 de julho. Esta votação pode encerrar uma era de 14 anos de governo conservador, com o Partido Trabalhista de Keir Starmer mantendo uma vantagem significativa nas pesquisas sobre o Partido Conservador de Rishi Sunak. As campanhas estão intensas e os eleitores ansiosos para decidir o futuro político do país. As informações são do The Guardian.

Rishi Sunak, atual primeiro-ministro, enfrenta o maior desafio de seu mandato ao convocar uma eleição antecipada. As pesquisas indicam que o Partido Conservador está consideravelmente atrás do Partido Trabalhista, e Sunak está lutando para reverter essa desvantagem. Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, tem uma grande chance de se tornar o próximo primeiro-ministro, trazendo uma mudança significativa na política britânica após anos de domínio conservador.

Conservadores em dificuldades

As eleições serão realizadas em 4 de julho de 2024, com os eleitores votando em cada um dos 650 distritos eleitorais do país para eleger seus representantes no Parlamento. O partido que conquistar a maioria dos assentos poderá formar o governo. Se nenhum partido alcançar a maioria, negociações para formar coalizões ou governos minoritários serão necessárias.

Caso não haja maioria, o vencedor precisa buscar apoio, governando como um governo minoritário. Theresa May fez isso em 2017, após uma eleição apertadíssima. David Cameron fez o mesmo, em 2010.

Os conservadores, que governam desde 2010, têm enfrentado dificuldades devido a uma série de escândalos e problemas econômicos. O "Partygate", que envolveu festas ilegais durante os lockdowns da COVID-19, e a curta e caótica liderança de Liz Truss, que durou apenas seis semanas, prejudicaram a imagem do partido. Sunak tem tentado mudar o foco para questões de migração e economia, mas enfrenta críticas contínuas.

Partidos e candidatos

Partido Trabalhista: Liderado por Keir Starmer, ex-advogado de direitos humanos e promotor, o partido tem mantido uma vantagem significativa nas pesquisas. Starmer prometeu mudanças no custo de vida e melhorias no Serviço Nacional de Saúde (NHS), buscando atrair eleitores descontentes com os anos de governo conservador.

Partido Conservador: Rishi Sunak, que assumiu após a saída tumultuada de Liz Truss, enfrenta um desafio difícil. Ele tem focado em políticas de migração e tentado convencer os eleitores de que a economia está se recuperando, apesar das dificuldades.

Outros Partidos: Nigel Farage, do Reform UK, e os centristas Liberal Democratas também estão na disputa, tentando capitalizar a insatisfação com os conservadores. O Partido Nacional Escocês (SNP) continua forte na Escócia, enquanto os Verdes buscam atrair jovens eleitores liberais.

Questões decisivas

A campanha tem sido marcada por debates intensos e polêmicas. Sunak e Starmer se enfrentaram em debates televisivos, discutindo sobre economia, saúde e migração. O Partido Trabalhista tem focado na promessa de mudança e prudência fiscal, enquanto Sunak tem tentado destacar a importância de controlar a migração e estabilizar a economia.

As questões decisivas incluem o custo de vida, o estado do NHS e a política de migração. O Partido Trabalhista tem criticado duramente os conservadores pelo aumento do custo de vida e pela gestão do NHS, enquanto Sunak tenta convencer os eleitores de que suas políticas de migração e economia são eficazes.

Expectativas e resultados

As pesquisas indicam que o Partido Trabalhista está a caminho de uma vitória confortável, com uma média de 20 pontos percentuais à frente dos conservadores. No entanto, a política britânica é notoriamente volátil, e resultados inesperados não podem ser descartados.

Após a votação em 4 de julho, a contagem dos votos começará imediatamente, com resultados preliminares esperados nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 5 de julho. A transferência de poder, se houver uma mudança na liderança, ocorrerá rapidamente, com o novo governo assumindo em algumas semanas.