Eleições americanas: Trump considera chamar Musk para gabinete caso vença em novembro

O ex-presidente Donald Trump deu sinais de que pode chamar o bilionário Elon Musk para trabalhar em seu governo caso vença as eleições em novembro. "Ele é um cara muito inteligente. Eu certamente faria [o convite] Ele é um cara brilhante", disse Trump quando perguntado se ofereceria a Musk um gabinete ou cargo consultivo, de acordo com o Business Insider.

Musk não respondeu diretamente aos comentários de Trump, embora tenha postado uma foto gerada por IA de si mesmo falando em uma tribuna rotulada "D.O.G.E. Department of Government Efficiency" no X na segunda-feira. A sigla parece ser uma referência à Dogecoin, uma criptomoeda meme que Musk promoveu anteriormente. "Estou disposto a servir", Musk legendou na postagem.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024



Conversas firmes nos últimos meses

As conversas sobre Musk se juntar a uma segunda administração Trump têm sido intensas nos últimos meses. Em maio, o The Wall Street Journal disse que Musk havia falado com Trump sobre se juntar ao governo. Musk refutou a reportagem do The Journal em uma postagem no X, dizendo que "não houve nenhuma discussão sobre um papel para mim em uma potencial presidência de Trump".

Durante live no X com Trump na semana passada, Musk disse que estaria interessado em servir em uma possível comissão de eficiência do governo se Trump for eleito presidente novamente. "Acho que seria ótimo ter apenas uma comissão de eficiência do governo que analisasse essas coisas e apenas garantisse que o dinheiro arduamente ganho pelos contribuintes fosse gasto de uma boa maneira, e ficaria feliz em ajudar em tal comissão", disse Musk durante a entrevista com Trump. "Eu adoraria", respondeu Trump.

O republicano vem dando algumas pistas do perfil de nomes que gostaria para seu futuro gabinete. Em julho, Trump disse à Bloomberg Businessweek que o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, "é alguém que eu consideraria" como secretário do Tesouro. Uma semana depois, ele voltou atrás na declaração.