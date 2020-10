Biden tem 17 pontos de vantagem sobre Trump no Wisconsin, diz pesquisa

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu vantagem de 17 pontos percentuais sobre o atual presidente, Donald Trump, no Wisconsin, de acordo com pesquisa de intenção de voto conduzida pela ABC News, em parceria com o Washington Post. Segundo o levantamento, o ex-vice-presidente tem 57% da preferência dos entrevistados, ante 40% do republicano.

No Michigan, uma outra sondagem mostra uma corrida um pouco mais apertada, com Biden escolhido por 51% dos eleitores e Trump por 44% – diferença de sete pontos percentuais.

Em 2016, Trump obteve quase 3 milhões de votos a menos que a oponente democrata, Hillary Clinton, em todo o país, mas foi eleito à Casa Branca porque a derrotou no Michigan, no Wisconsin e na Pensilvânia e, com isso, conquistou os 270 delegados necessários.