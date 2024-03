Eleição presidencial na Venezuela será em 28 de julho

As eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas em 28 de julho, segundo o acordado entre governo e oposição em uma mesa de negociação, informou, nesta terça-feira, 5, a autoridade eleitoral.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, anunciou, durante coletiva de imprensa, que a diretoria do órgão aprovou por "unanimidade" a data das eleições.

Espera-se que o presidente Nicolás Maduro busque a reeleição para um novo mandato de seis anos, apesar de o político socialista ainda não ter formalizado sua candidatura.

O período para inscrever os candidatos será de 21 a 25 de março, detalhou Amoroso.

A ex-deputada liberal María Corina Machado venceu as primárias da principal coalizão opositora, a Plataforma Unitária, mas o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) ratificou, em 26 de janeiro, sua inabilitação política. Apesar disso, María Corina insiste em suas aspirações de concorrer.

A campanha eleitoral está prevista de 4 a 25 de julho, acrescentou o principal responsável do CNE.

Após a confirmação da inabilitação de María Corina Machado, os Estados Unidos anunciaram que reativariam suas sanções contra o petróleo, o gás e o ouro da Venezuela, que haviam sido flexibilizadas depois dos acordos para a realização de eleições.