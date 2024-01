Eleição nos EUA: Audiência nesta terça debate tema central de processos contra Trump

Uma questão crucial nos processos contra Donald Trump ainda não foi respondida: um ex-presidente dos EUA pode ser processado pelas ações que tomou enquanto estava no cargo?

Nesta terça, 9, o tema será debatido no Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, em Washington. O andamento deste processo poderá influenciar o fluxo dos vários outros de que Trump é alvo da Justiça.

A sessão está marcada para 9h30 na hora local (11h30 em Brasília). Trump não foi convocado, mas sinalizou que poderá comparecer pessoalmente. Seus advogados apresentarão seus argumentos perante três juízes.

Neste caso em análise pela Justiça federal do Distrito de Columbia, o ex-presidente é acusado de tentar reverter à força a derrota nas eleições de 2020, por meio de conspiração, fraude e tentativa de obstruiur procedimentos oficiais. O julgamento foi marcado para 4 de março, mas Trump recorreu, com o argumento de que um presidente não pode ser processado por atos realizados enquanto estava no cargo.

Os advogados dizem que processar um presidente pelos atos que cometeu no cargo viola a separação de poderes e poderia constranger o exercício do cargo. Eles dizem ainda que o ex-presidente foi inocentado em um processo de impeachment no Senado, em fevereiro de 2021, no qual também foi julgado pela acusação de tentar reverter o resultado das urnas.

A juíza do caso, Tanya Chutkan, rejeitou o argumento. "Apesar de qualquer imunidade que um presidente em exercício possa ter, os Estados Unidos têm apenas um chefe executivo por vez. E essa posição não confere um passe vitalício para ficar fora da prisão", disse a magistrada, no processo.

Em seguida, Trump entrou com recurso, que chegou ao Tribunal de Apelações.

Jack Smith, procurador especial que atua no processo contra o ex-presidente, havia pedido que a Corte analisasse o caso de forma antecipada, sem passar pelo Tribunal de Apelações, que é o rito normal, mas a instituição negou o pedido. Em 22 de dezembro, a Suprema Corte decidiu por não analisar este caso agora.

Com isso, o processo pode se estender ainda mais, já que a Suprema Corte ainda poderá rever a decisão do Tribunal de Apelações. Para complicar ainda mais as coisas, a audiência desta terça-feira será com apenas três juízes. Trump poderá recorrer da decisão deles e pedir uma análise pelo tribunal completo.

A demora é considerada uma vantagem para Trump: ele concorre nas eleições deste ano, marcadas para 5 de novembro. Sem uma decisão final da Justiça, há menos argumentos para barrá-lo da disputa. Caso uma condenação saia depois que ele tenha vencido, a situação ficaria ainda mais complexa, pois Trump voltaria a ter proteções judiciais por ser presidente eleito ou em exercício.

Quais são os processos contra Trump

O ex-presidente é alvo de quatro grandes processos na Justiça: dois deles o acusam de tentar interferir no resultado das eleições de 2020 (um na Geórgia e outro no Distrito de Columbia).

Há também ações pela compra do silêncio de uma atriz pornô com recursos irregulares e pela questão de que ele levou documentos confidenciais da Casa Branca para sua mansão na Flórida de modo ilegal.

Além disso, Trump é alvo de ações na Justiça para tentar barrar sua candidatura presidencial em 31 dos 50 estados americanos. Em dois deles, Colorado e Maine, houve decisão para impedi-lo de disputar as eleições, mas cabe recurso. A Suprema Corte aceitou analisar o caso e dará a palavra final sobre a questão.

Em 6 estados, a Justiça local negou os pedidos para barrar Trump. Isso ocorreu em Arizona, Flórida, Michigan, Minnesota, Rhode Island e Virgínia Ocidental

Já em 17 estados, a decisão ainda está pendente. São eles: Alasca, Califórnia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Illinois, Louisiana, Massachussets, Nevada, New Hampshire, Nova York, Novo México, Oregon, Texas, Vermont, Virgínia, Wisconsin e Wyoming

Ao final, em outros 9 locais, os autores das ações retiraram os processos antes de haver uma decisão. Isso ocorreu em Connecticut, Delaware, Idaho, Kansas, Montana, Nova Jersey, Oklahoma, Pensilvânia e Utah.

Uma decisão judicial ou retirada de processo não impede necessariamente que novos pedidos contra Trump sejam apresentados e analisados novamente.