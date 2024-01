Eleição nos EUA: Asa Hutchinson desiste da corrida e reduz competição contra Trump

Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas, desistiu da corrida presidencial dos EUA nesta terça, 16, após ir mal nas primárias em Iowa. Ele não endossou nenhum candidato, mas fez críticas a Donald Trump ao anunciar sua saída.

Hutchinson teve apenas 191 votos, ou 0,2%, e foi o penúltimo colocado. A disputa foi vencida por Trump, com 51% de preferência.

"Eu parabenizo Donald Trump por sua vitória noite passada em Iowa e aos outros candidatos que competiram. Hoje, suspendo minha campanha para presidente e volto para o Arkansas", disse Hutchinson, em uma postagem em rede social.

Here is my statement on the Iowa caucus. pic.twitter.com/uRmlbQtolx — Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) January 16, 2024

"Minha mensagem de ser um republicano de princípios com experiência e contar a verdade sobre o atual líder da corrida não convenceu em Iowa. Eu mantenho a campanha que fiz. Respondi todas as questões, soei um alerta ao partido sobre os riscos em 2024 e levei esperana para o futuro do país", prosseguiu o candidato.

A saída de Hutchinson deixa a disputa republicana restrita a quatro nomes. Além de Trump, estão no páreo Ron DeSantis, governador da Flórida, Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, e o empresário Ryan Binkley.

Mais cedo nesta terça, o bilionário Vivek Ramaswamy, que ficou em quarto lugar em Iowa, também desistiu da campanha.

Hutchinson lançou candidatura em abril de 2023. Ele foi ao primeiro debate, em agosto, mas depois ficou de fora dos outros encontros por não atingir percentuais mínimos nas pesquisas e de arrecadação de campanhas.

Em sua carreira, Hutchinson foi deputado federal por dois mandatos, nos anos 1990, até ser nomeado diretor do DEA (Departamento de Combate às Drogas) pelo então presidente George W. Bush. De 2015 a 2023, foi governador do Arkansas.