Eleição na Turquia: resultado preliminar indica 2º turno entre Erdogan e Kilicdaroglu

A Turquia caminha para um segundo turno de eleição presidencial acirrado. Tayyip Erdogan e seu rival Kemal Kilicdaroglu não conseguiram mais de 50% dos votos neste domingo,14, embora Erdogan tenha tido um desempenho melhor do que o esperado em sua batalha para estender seu governo de 20 anos.

Resultados preliminares da eleição na Turquia divulgados pela agência estatal Anadolu indicam, por uma estreita margem, um segundo turno entre o presidente Recep Tayyip Erdogan e o lider da oposição Kemal Kilicdaroglu. Com pouco mais de 90% das urnas apuradas, Erdogan tem 49,6% dos votos e o rival, 44,6%. O nacionalista Sinan Ogan tem 5,3%.

No entanto, ambos os lados afirmaram estar à frente e contestaram os números.

Kilicdaroglu acusou partidários de Erdogan de exigir recontagens desnecessárias em Ancara e Istambul para atrasar a apuração. Seu vice, Ekrem Imamoglu, disse à imprensa internacional que havia registros de 7,5 milhões de votos não contabilizados em áreas onde a coalizão opositora é mais forte.

Erdogan, por sua vez, mobilizou seus partidários por meio das redes sociais e pediu que eles fiquem alertas contra “usurpadores da vontade nacional”.

Antes da votação, o presidente há 20 anos no poder, prometeu respeitar o resultado da eleição. Nas últimas semanas, no entanto, seu governo liberou diversas benesses para eleitores, na esperança de reverter uma queda nas pesquisas eleitorais, motivada pelo mau momento da economia, alto do custo de vida e pela lentidão na resposta ao terremoto que matou 50 mil pessoas em fevereiro.

As pesquisas de opinião antes da eleição apontavam para uma disputa muito acirrada, mas deram a Kilicdaroglu , que lidera uma aliança de seis partidos, uma ligeira vantagem. Duas pesquisas na sexta-feira o mostraram acima do limite de 50%.