Eleição na Bolívia: votação foi encerrada sem intercorrências em segundo turno histórico

As seções eleitorais na Bolívia começaram a ser fechadas às 16h deste domingo (17h de Brasília), 19, dando início à contagem de votos da histórica eleição do primeiro segundo turno presidencial do país.
Na disputa estão dois candidatos de direita: Jorge Quiroga, concorrendo de forma independente, e Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão (PDC).
Segundo a Rede Observa, a votação transcorreu de forma tranquila e sem intercorrências, com ampla participação da população.
Cerca de 7,9 milhões de bolivianos foram às urnas, e o favoritismo está em Quiroga, adversário de Evo Morales e ex-presidente boliviano de 2001 a 2002.
O Tribunal Supremo Eleitoral informou que os primeiros resultados preliminares devem estar disponíveis a partir das 21h (horário de Brasília).
A posse do novo presidente está marcada para 8 de novembro.
Após duas décadas, a esquerda saí do poder e do domínio do Movimiento al Socialismo (MAS). Analistas sugerem que "a crise" se agravou com a ruptura entre Evo Morales e Luis Arce, principais lideranças do partido.
Em meio a críticas sobre a fragilidade do sistema eleitoral boliviano, as cédulas de votação estão sendo fotografadas e enviadas a um comitê central para contagem.
O presidente interino do Supremo Tribunal Eleitoral, Oscar Hassenteufel Salazar, havia anunciado pela manhã que tudo estava pronto para uma "eleição transparente", com materiais necessários nas zonas de votação e fiscais capacitados.
Disputa em meio à crise
As eleições ocorrem em meio a uma grave crise econômica. A inflação alcança mais de 23% ao ano, com escassez de produtos básicos, principalmente combustíveis. Segundo diversas pesquisas, para 80% dos bolivianos a principal preocupação é a economia.
No primeiro turno, realizado em 17 de agosto, Rodrigo Paz registrou 32% dos votos, enquanto Jorge Quiroga obteve 26,7%.
Os candidatos representam espectros distintos dentro da direita: Paz é considerado de centro e resiste a acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI), enquanto Quiroga, mais conservador, anuncia empréstimo do FMI como primeira medida caso vença.
O ex-presidente Evo Morales, impedido pela justiça de concorrer, votou e voltou a criticar o pleito nas redes sociais, classificando-o como uma "farsa eleitoral". Morales lançou uma campanha pelo voto nulo que alcançou 19% no primeiro turno.
Bolivians head to the polls to choose between right-wing candidates Jorge 'Tuto' Quiroga and Senator Rodrigo Paz
Uma mulher Aymara vota durante o segundo turno da eleição presidencial em Laja, a cerca de 30 km a oeste de La Paz
Eleitores aguardam em fila para votação na Bolívia
Bolivia's former president (2006-2019) Evo Morales greets supporters before voting in the presidential runoff election in Villa 14 de Septiembre, Chapare region, Cochabamba department, Bolivia, on October 19, 2025.
Jorge "Tuto" Quiroga, vota em uma seção eleitoral durante o segundo turno da eleição presidencial em La Paz, Bolívia, em 19 de outubro de 2025
Bolivia's presidential candidate for the Christian Democratic Party (PDC), Rodrigo Paz, greets a supporter upon arriving at a polling station as he accompanies his daughter Catalina to vote during the presidential runoff election in La Paz on October 19, 2025.
An Aymara woman casts her vote during the presidential runoff election, in Laja, some 30km west of La Paz, on October 19, 2025.
Bolivia's former president and presidential candidate for the Freedom and Democracy (Libre) alliance, Jorge "Tuto" Quiroga, waves to supporters next to his vice presidential running mate, Juan Pablo Velasco, after voting during the presidential runoff election in La Paz, Bolivia, on October 19, 2025.
An Aymara woman prepares to cast her vote during the presidential runoff election, in Laja, some 30km west of La Paz, on October 19, 2025.
