Egito estuda expandir canal de Suez

O Egito está realizando um estudo de viabilidade para expandir ainda mais o Canal de Suez, numa tentativa de acelerar os tempos de trânsito e evitar possíveis bloqueios. A via recebe 12% do comércio marítimo global.

O projeto pretende transformar segmentos de pista única - 50 quilômetros no segmento norte e 30 quilômetros na parte sul - em travessias de duas faixas, disse o chefe da Autoridade do Canal de Suez, Osama Rabie, num evento no último domingo, 3.

As propostas se baseiam em planos divulgados pela primeira vez em 2021, após o encalhe do gigante navio Ever Given, que fechou a rota em grande por quase uma semana. Há quase uma década, o Egito completou uma expansão de US$ 8 bilhões no canal, com o objetivo de reduzir os tempos de espera e atrair mais navios.

Estudos iniciais foram concluídos e enviados ao presidente egípcio Abdel-Fattah El-Sisi, que receberá a proposta final quando estiver pronta para aprovação, disse Rabie. A expansão tornará "o trânsito no Canal de Suez 100% seguro", disse Rabie.

Não ficou claro quanto a expansão poderia custar, e ele não deixou claro um possível cronograma para a conclusão do projeto.

Duas empresas - ACE Moharram-Bakhoum e Dar Al-Handasah - estão atualmente conduzindo um estudo de viabilidade para o projeto e considerando possíveis parceiros.

A receita do canal - financiamento vital para o Egito - tem sido duramente atingida desde que militantes houthis do Iêmen começaram a atacar navios no Mar Vermelho, em retaliação à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.