Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Egito acusa Israel de ignorar proposta de trégua em Gaza aceita pelo Hamas

Catar e Estados Unidos também aguardam a resposta do governo israelense a uma nova proposta de cessar-fogo

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12h24.

Tudo sobreIsrael
Saiba mais

O Egito acusou, nesta quinta-feira, Israel de ignorar a proposta oferecida recentemente por mediadores para uma trégua na Faixa de Gaza, aceita pelo grupo islâmico Hamas, e advertiu sobre um "erro de cálculo" do governo israelense que "resultará em uma escalada (bélica) ainda maior na região".

O Ministério das Relações Exteriores egípcio, em um comunicado, condenou os planos israelenses de ocupar a cidade de Gaza, considerando-os "um novo passo para consolidar sua ocupação ilegal de territórios palestinos e uma flagrante violação do direito internacional".

"Isso reflete a total indiferença de Israel em relação aos esforços dos mediadores e ao acordo proposto para alcançar um cessar-fogo, a libertação de reféns e prisioneiros, e a entrada de ajuda humanitária" na Faixa de Gaza, afirmou a nota.

O comunicado considera que "essa arrogância do poder (...) para favorecer interesses políticos ou falsas crenças constitui um grave erro de cálculo derivado do declínio e da fraqueza do sistema de justiça internacional".

Também advertiu que os planos israelenses de ocupar Gaza e não responder à proposta de Egito e Catar "conduzirão a uma maior escalada na região", cujas "nefastas consequências se prolongarão por anos nas relações entre os povos da região (do Oriente Médio), e até na paz e segurança regionais e internacionais".

Egito, Catar e Estados Unidos, que mediam as negociações entre Israel e Hamas, aguardam a resposta do governo israelense a uma nova proposta que ofereceram a ambos os lados na última segunda-feira, e que foi aceita pelo grupo islâmico no dia seguinte.

Segundo os mediadores, o novo plano estipula uma pausa de 60 dias durante a qual o Hamas libertará dez reféns vivos e 18 corpos de israelenses em troca de um número de prisioneiros palestinos, entre outros pontos.

Durante esse tempo, o Hamas congelará suas atividades militares e Israel retirará suas tropas de Gaza para permitir a entrada e distribuição de ajuda a civis, enquanto as negociações continuam para um acordo global que ponha fim à guerra, que já causou a morte de mais de 62 mil pessoas apenas na Faixa.

O comunicado da Chancelaria egípcia pediu à comunidade internacional que "intervenha urgentemente para pôr fim à guerra israelense em Gaza e deter os crimes cometidos contra civis palestinos inocentes".

Além disso, exigiu que o Conselho de Segurança da ONU "assuma suas responsabilidades na manutenção da paz e segurança internacionais, a fim de evitar uma maior deterioração da situação na região e a exacerbação da instabilidade no Oriente Médio como consequência das flagrantes e sem precedentes violações israelenses".

Acompanhe tudo sobre:EgitoIsraelConflito árabe-israelenseFaixa de Gaza

Mais de Mundo

Na Argentina, carteira de motorista e impostos agora podem ser pagos com criptomoedas; entenda

China critica mobilização militar dos EUA no Caribe e rejeita interferência na Venezuela

Milei demite funcionário após vazamento de áudios sobre suposto esquema de suborno

Trump celebra novo mapa eleitoral do Texas e diz que Indiana e Flórida querem imitá-lo

Mais na Exame

Carreira

Executiva de 26 anos fez Duolingo 'hitar' no TikTok. Agora, objetivo é escrever um livro

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 21

Economia

BNDES desembolsa R$ 54,6 bi no primeiro semestre, alta de 11% ante 2024

Esporte

Corinthians realiza eleição indireta para novo presidente com 'mandato-tampão' até 2026; entenda