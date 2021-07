Economia dos EUA está em movimento, diz Biden após salto no emprego

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e funcionários importantes de sua administração comemoraram o forte relatório mensal de empregos americano desta sexta-feira, dizendo que é um sinal de que as estratégias econômicas e de combate à pandemia da Casa Branca estão funcionando.

"Este é um progresso histórico, tirando nossa economia da pior crise em 100 anos, impulsionado em parte por nosso progresso dramático em vacinar nossa nação e combater a pandemia, bem como outros elementos do Plano de Resgate Americano", disse Biden em comentários na Casa Branca.

"Resumindo, nossa economia está em movimento", disse o presidente democrata.

Seu Plano de Resgate Americano de 1,9 trilhão de dólares, aprovado no Congresso dos Estados Unidos em março sem qualquer apoio republicano, levou dinheiro para empresas, famílias e governos locais.

O Departamento do Trabalho americano informou nesta sexta-feira que as empresas contrataram 850.000 trabalhadores em junho, resultado acima das expectativas dos analistas e um sinal de que a recuperação econômica pode estar acelerando.

"Nada disso aconteceu por acidente", disse Biden, chamando os números fortes de um "resultado direto" do plano que alguns questionaram. "Bem, funcionou", disse ele.

