Dubai bate novo recorde e recebe 9,8 milhões de turistas no primeiro semestre de 2025

Cairo, 3 ago (EFE).– Dubai recebeu 9,88 milhões de turistas internacionais durante o primeiro semestre de 2025, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um novo recorde para o centro econômico dos Emirados Árabes Unidos (EAU), informaram fontes oficiais neste domingo.

“Esse novo marco turístico reforça a ambição de Mohamed bin Rashid Al Maktoum – vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU, além de emir de Dubai – de posicionar a cidade entre os três destinos turísticos mais importantes do mundo”, afirmou o príncipe herdeiro do emirado, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, em sua conta no X.

Apesar de ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, o objetivo dos EAU é diversificar sua economia por meio do turismo, do comércio e da inovação, para não depender fortemente do petróleo e seus derivados.

Nesse sentido, o comércio exterior não petrolífero do país árabe registrou um crescimento interanual de 24% no primeiro semestre de 2025, muito acima da média mundial, estimada em 1,75%, informou o governo emiradense no último mês de julho.

Destino-chave de turismo no Oriente Médio

Dubai encerrou 2024 com mais de 17 milhões de turistas internacionais e, se mantiver essa tendência, poderá ultrapassar os 20 milhões neste ano, consolidando sua liderança como um destino-chave no Oriente Médio.

Considerado o mais moderno dos sete emirados que formam os EAU, Dubai tornou-se uma referência regional e internacional por sua infraestrutura, sua conectividade aérea e sua rede de serviços de luxo. EFE