Duas grandes petroleiras chinesas registram queda de receita em 2023

Recentemente, a Sinopec e a PetroChina divulgaram seus relatórios anuais de 2023. Em um cenário de queda dos preços internacionais do petróleo e gás, o desempenho das “duas grandes petroleiras” foi misto: a Sinopec viu seu lucro líquido atribuível à controladora cair pelo segundo ano consecutivo, enquanto a PetroChina registrou um lucro líquido atribuível à controladora recorde.

Com um lucro líquido diário médio de RMB 441 milhões, a PetroChina registrou um novo recorde de lucro líquido atribuível à controladora.

Em 2023, devido ao impacto da queda dos preços dos produtos de petróleo e gás, a receita operacional da PetroChina e da Sinopec diminuíram em relação ao ano anterior. A Sinopec alcançou uma receita de RMB 3,21 trilhões, uma queda de 3,2% em relação ao ano anterior, enquanto a PetroChina alcançou uma receita de RMB 3,01 trilhões, uma queda de 7,0% em relação ao ano anterior.

A PetroChina apontou que em 2023, a demanda mundial por petróleo estava gradualmente se recuperando, o mercado estava geralmente folgado em termos de oferta e demanda, e a influência geopolítica estava diminuindo, levando a uma queda nos preços internacionais do petróleo em relação ao ano anterior.

De acordo com o relatório anual da PetroChina, o preço médio do petróleo Brent no mercado à vista foi de US$ 82,64 por barril em 2023, uma queda de 18,4% em relação ao ano anterior. Em comparação com o ano anterior, o preço médio realizado do petróleo da PetroChina em 2023 foi de US$ 76,6 por barril, uma queda de 16,8%; além disso, o preço médio de venda realizado do petróleo da Sinopec em 2023 foi de RMB 3833 por tonelada, uma queda de 11,1% em relação ao ano anterior.

No entanto, o desempenho do lucro líquido das “duas grandes petroleiras” foi diferente. Em 2023, a Sinopec alcançou um lucro líquido atribuível aos acionistas de RMB 60,463 bilhões, uma queda de 9,9% em relação ao ano anterior, marcando o segundo ano consecutivo de queda; enquanto a PetroChina alcançou um lucro líquido atribuível aos acionistas de RMB 161,146 bilhões, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior, atingindo um novo recorde histórico.

De acordo com o relatório anual da Sinopec, a receita operacional da empresa em 2023 foi de RMB 86,8 bilhões, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior, enquanto os ganhos de investimento tiveram uma queda significativa. Em 2023, os ganhos de investimento da empresa foram de RMB 5,811 bilhões, uma redução de 59,8%, principalmente devido aos grandes ganhos com a venda de participações da Shanghai SECCO no ano anterior e ao mercado químico em baixa, resultando em uma queda nos lucros das empresas de joint venture e associadas.

Em termos de divisão por unidades de negócios, o setor de produtos petrolíferos teve um desempenho notável entre os principais negócios das “duas grandes petroleiras”. A PetroChina afirmou que em 2023, beneficiada pela recuperação estável da economia chinesa, o mercado doméstico de produtos petrolíferos se recuperou significativamente, apresentando uma situação geral de oferta e demanda folgada. Como exemplo, a PetroChina vendeu um total de 1657,98 milhões de toneladas de gasolina, querosene e diesel em 2023, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior. Devido à recuperação do mercado de viagens aéreas, a demanda por querosene de aviação aumentou significativamente, resultando em um aumento significativo nas vendas de querosene das “duas grandes petroleiras”.

Distribuição de dividendos

A PetroChina anunciou que pretende distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 0.23 por ação para todos os acionistas, totalizando um dividendo em dinheiro de RMB 42,095 bilhões (incluindo impostos), dos quais o dividendo em dinheiro para as ações A é de RMB 37,242 bilhões (incluindo impostos). A proporção de dividendos em dinheiro da empresa neste ano (incluindo os dividendos em dinheiro já distribuídos no meio do ano) é de 50%. Com o dividendo do meio do ano, a PetroChina distribuirá mais de RMB 80 bilhões em dividendos em 2023, com os dividendos por ação no final do ano e durante todo o ano atingindo os melhores níveis históricos.

Por outro lado, a Sinopec espera distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 0.345 por ação em 2023 (incluindo impostos), e com a inclusão do valor de recompra de ações, a proporção total de dividendos distribuídos durante o ano atingirá 75%.

Em termos de divisão por unidades de negócios, no principal negócio das “duas grandes petroleiras” da China, o setor de produtos petrolíferos teve um desempenho relativamente bom, com a demanda do mercado de produtos petrolíferos se recuperando significativamente com a recuperação econômica doméstica. No entanto, o setor químico ainda não se recuperou completamente. Em comparação com 2023, os planos de gastos de capital da PetroChina e da Sinopec para 2024 foram reduzidos, mas ambos planejam aumentar os gastos de capital em setores como refino e vendas.

Olhando para as tendências do mercado de petróleo e gás em 2024, a Sinopec afirmou que, considerando as mudanças na oferta e demanda global, os níveis de estoque, espera-se que os preços internacionais do petróleo oscilem em níveis médios a altos. Enquanto isso, a PetroChina prevê que a economia mundial continuará se recuperando lentamente, com uma margem folgada na oferta e demanda do mercado internacional de petróleo e gás, resultando em uma leve queda no preço médio do petróleo bruto internacional.

Fonte: 36kr.com