Duas bombas detonam e três são desativadas em explosões de ônibus em Israel, informa polícia

Um ataque com explosivos atingiu três ônibus na cidade de Dan, em Israel, nesta quinta-feira, 20. A polícia israelense confirmou que duas bombas detonaram, enquanto outros três dispositivos foram desativados antes de explodirem. O incidente está sendo investigado como um possível atentado terrorista.

Os ônibus estavam estacionados e vazios, e não houve feridos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, realizará uma reunião de segurança para avaliar a situação.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem recebido atualizações constantes de seu secretário militar sobre os incidentes com IEDs (Dispositivos Explosivos Improvisados) na área de Dan e em breve realizará uma avaliação de segurança", informou um comunicado do Gabinete do premiê.

Perseguição a suspeitos e reforço na segurança

Segundo fontes do jornal Haaretz, a polícia israelense e a Agência de Segurança de Israel estão perseguindo vários suspeitos.

O prefeito de Bat Yam, Tzvika Brot, declarou em vídeo que as explosões ocorreram em dois ônibus em locais diferentes. Já o comandante do distrito de Tel Aviv da polícia de Israel, Haim Sargrof, afirmou que os explosivos tinham temporizadores semelhantes aos usados na Cisjordânia ocupada.

Reação militar e buscas por novos explosivos

Após o ataque, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou a intensificação de operações militares na Cisjordânia.

— Dei instruções para que as Forças de Defesa de Israel (FDI) intensifiquem as operações destinadas a frustrar o terrorismo no campo de refugiados de Tulkarem e em todos os campos de refugiados da Judéia e Samaria — declarou Katz, referindo-se à Cisjordânia pelo nome usado por Israel.

Equipes da polícia e do exército foram enviadas ao local para inspecionar outros ônibus e verificar a possível presença de novos explosivos. Motoristas também foram orientados a interromper suas rotas e verificar seus veículos em busca de objetos suspeitos.

Relatos do momento das explosões

O médico Shmuel Malka, da organização United Hatzalah, contou à emissora Kan 11 News que presenciou a segunda explosão poucos minutos após a primeira.

— Fiquei no primeiro local. Assim que outros foram para o segundo, eles relataram que um ônibus estava pegando fogo como resultado de uma explosão. Ambas as explosões foram muito fortes — disse Malka.