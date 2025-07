Drones, luzes e fogos: França faz show na Torre Eiffel em homenagem ao Brasil no 14 de julho

A França homenageia o Brasil nesta segunda-feira, 14, com um espetáculo inédito de drones, luzes e fogos de artifício na Torre Eiffel, em comemoração à sua festa nacional. O show destaca os dez anos do Acordo de Paris e a temporada cultural cruzada entre os dois países.

O espetáculo acontece entre o Campo de Marte e a esplanada do Trocadéro, nas margens do rio Sena, e contará com mil drones formando imagens aéreas em homenagem à cultura brasileira e ao meio ambiente. A apresentação é gratuita e deve atrair milhares de pessoas à região central de Paris.

A programação oficial começa às 21h (16h em Brasília) com o tradicional Concerto de Paris, que reúne a Orquestra Nacional da França e os coros de Radio France. Às 23h, tem início o show pirotécnico, que será lançado de 120 pontos diferentes — incluindo 80 localizados na própria Torre Eiffel — com duração estimada de 30 minutos.

A direção artística é assinada pelo Grupo F, que promete uma experiência imersiva e tecnológica com efeitos em 360°, LEDs tridimensionais e pirotecnia sincronizada. O espetáculo será dividido em quatro sequências principais e 11 quadros temáticos, incluindo uma homenagem ao Brasil, com destaque para a Amazônia e a cidade de Belém, sede da COP30.

Visita de Lula ao país