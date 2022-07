Draghi diz que vai renunciar ao governo da Itália após crise na coalizão

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai renunciar ao governo da Itália. Em comunicado, afirmou que vai apresentar "nesta noite" sua renúncia.

O anúncio acontece horas depois de o Senado italiano votar uma moção de confiança contra Draghi após crise na coalizão do governo. O premiê venceu, conseguindo o apoio da maior parte dos congressistas. Mas o embate está com o Movimento 5 Estrelas, um dos membros da coalizão e que retirou seu apoio ao governo Draghi.

Teoricamente, Draghi tem a maioria no Parlamento mesmo sem o 5 Estrelas. Mas não ter o apoio do grupo, na prática, pode deixar o governo inviável.

Mais cedo, Draghi se reuniu com o presidente italiano, Sergio Mattarella. Se apresentar sua renúncia a Mattarella, o presidente pode pedir aos congressistas que formem uma nova coalizão, mas Draghi já havia descartado nesta semana montar uma coalizão sem o 5 Estrelas.

"As votações de hoje no Parlamento são muito significativas do ponto de vista político. A maior parte da unidade nacional que apoiou este governo desde a sua criação se foi", disse Draghi no comunicado ao afirmar que iria renunciar.

O 5 Estrelas não é um partido, mas um agrupamento com pautas antissistema na Itália. O grupo foi fundado em 2009 e ganhou força na crise econômica nos anos 2010. O líder do 5 Estrelas e ex-primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou na noite de ontem que não votaria a favor de Draghi, oficializando o racha na coalizão.

Draghi está no cargo desde 2021, assumindo o poder em momento de instabilidade política na Itália, a terceira maior economia da zona do euro.

Draghi é visto como uma figura de credibilidade à frente do país, tendo sido presidente do Banco da Itália de 2006 a 2011 e presidente do Banco Central Europeu de 2011 a 2019 (ajudando a liderar a resposta à última crise do euro). Se sua saída for confirmada, crescem as dúvidas a partir de agora sobre o governo da Itália e a economia de toda a zona do euro.

As incertezas fizeram o euro desvalorizar ainda mais e chegar a ter valor abaixo da paridade com o dólar na tarde desta quinta-feira.

