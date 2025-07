Donald Trump lança Truth+, plataforma de streaming global, e inclui canal conservador Newsmax TV

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou, nesta segunda-feira, 7, sua plataforma de streaming Truth+, com estreia no mundo inteiro. A ferramenta inclui o canal conservador Newsmax TV em sua grade, segundo veículos de imprensa norte-americanos.

Segundo a reportagem, a iniciativa também permite ao Newsmax - que abriu capital em março - ampliar sua presença fora dos Estados Unidos, reforçando sua estratégia internacional em conteúdos conservadores.

A empresa afirmou que usuários já podem acessar transmissões ao vivo e vídeos sob demanda através dos apps Truth+ no iOS e Android, além de navegadores web e em dispositivos como Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Roku.

“Há claramente uma necessidade global de novas perspectivas sobre os grandes temas do nosso tempo, e estamos lançando as bases para desafiar o monólito das notícias 'woke' com reportagens e comentários contundentes e não 'woke'”, disse Devin Nunes, CEO da Trump Media e ex-deputado pela Califórnia, segundo a MSNBC.

Trump Media

A Trump Media & Technology Group, responsável pela rede social Truth Social, iniciou testes beta do novo serviço no fim de junho e seguirá coletando feedback dos usuários enquanto expande a plataforma, segundo a agência internacional.

LEIA MAIS: Bolsa de Nova York avança em processo para listar ETF de cripto da Trump Media

Nesta segunda-feira, as ações da Trump Media subiram cerca de 0,6%, cotadas a US$ 19,06, enquanto os papéis da Newsmax recuaram 2,6%, negociados a US$ 14,65.